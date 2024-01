Oslovski kašelj terjal življenja štirih dojenčkov

Vodja beograjske pediatrične klinike Vladislav Vukomanović je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS dejal, da dojenčki, ki so stari od dva do štiri mesece, lahko pri oslovskem kašlju razvijejo zelo hude simptome. Ti so se pri štirih dojenčkih, ki so jih sprejeli, končali s smrtjo, eden pa je še vedno na respiratorju. Dva od štirih dojenčkov sta bila stara samo dva in tri mesece, piše srbski Telegraf.

S srbskega ministrstva za zdravje so za portal N1 Srbija medtem pojasnili, da so smrtne primere zaradi oslovskega kašlja med otroki beležili od jeseni, ko so se začele dihalne okužbe. Vukomanović je za RTS sicer še pojasnil, da so hospitalizirali kar dve tretjini od 70 otrok z oslovskim kašljem. Ocenil je, da to kaže na eksponentno povečanje števila otrok s hudo klinično sliko.