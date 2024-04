Sedemletni Mahir je edini učenec šole v odročni vasici: 'Tega sem navajen'

Osnovne šole si večina ne zapomni po učenju in znanju, ampak po igri in prijateljih. No, šolska izkušnja sedemletnega Mahirja iz Bosne in Hercegovine pa je malo drugačna. V odročni vasici z le nekaj deset prebivalci je namreč edini učenec na šoli, ki je odprta samo zanj. Ker vsakodnevna vožnja v najbližji večji kraj za dečka ni izvedljiva, so se lokalne oblasti odločile za to nenavadno rešitev. Ta je predstavljala izziv tudi za učitelja, ki je zdaj postal dečkov najboljši prijatelj.