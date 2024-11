Osnutek proračuna razjezil Italijane: na ulicah pol milijona ljudi

Sindikata CGIL in UIL sta prepričana, da je osnutek proračuna neprimeren za reševanje težav države. Pri tem sta izrazila željo po krepitvi kupne moči zaposlenih in upokojencev ter povečanju financiranja zdravstva, izobraževanja in javnih storitev. Sindikat CSIL v stavki ne sodeluje, saj meni, da gre za populističen protest v času, ko osnutek proračuna še ni dokončan.

Landini je na shodu v Bologni poudaril, da morajo vsi sodelovati v boju proti nepravičnosti, češ da je treba državo obrniti na glavo. Na shodu v Neaplju pa je vodja sindikata UIL Pierpaolo Bombardieri dejal, da so demokratični in mirni protesti tudi odgovor na žalitve Salvinija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Torinu poročajo o spopadih med policijo in protestniki, med katerimi so bili študenti in propalestinski aktivisti. V središču mesta so protestniki v policijo metali jajca in solzivec. Poskušali so vstopiti na ograjeno železniško postajo Porta Nuova, kjer so se spopadli s policisti. Druga skupina študentov in aktivistov je uspela vstopiti na postajo Porta Susa, kjer so protestirali na železniških tirih.