Osnutek resolucije Evropskega parlamenta: zaskrbljeni nad globoko polarizacijo v Sloveniji

Osnutek resolucije, ki se sicer lahko v prihodnosti še spremeni, govori med drugim tudi o "globoki zaskrbljenosti zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopala zaupanje v razne javne organe in med njimi".

Zelo podobno je bilo tudi sporočilo v novembra objavljenem poročilu odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki so ga pripravili na podlagi njihove oktobrske misije v Sloveniji.

Z resolucijo naj bi sicer tudi pozdravili imenovanje evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji po šestmesečni zamudi in ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb zakona o državnem tožilstvu, ki bi omogočile retroaktivno spremembo meril za imenovanje in tako tvegale razrešitev imenovanih delegiranih tožilcev.

Parlament naj bi z resolucijo med drugim izpostavil, da morajo vplivne javne osebnosti in politiki, tudi člani vlade, voditi z zgledom ter zagotoviti spoštljivo in civilizirano javno razpravo, brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja, še piše v osnutku.

Prav tako naj bi tudi pohvalili obnovitev financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) ter izpostavili pomen dolgoročne finančne vzdržnosti za neodvisno delovanje agencije ter pozvali vlado k nadaljnjemu rednemu zakonsko določenemu državnemu financiranju STA in k zagotovitvi uredniške neodvisnosti agencije. Slovensko vlado medtem poziva, naj zagotovi zadostno financiranje RTV Slovenija ter naj preneha z vsakršnim političnim vmešavanjem in pritiski na njeno uredniško politiko in zagotovi njeno neodvisnost.

Resolucijo, ki za zdaj še ni javno objavljena, so vložili socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica. Kljub prizadevanjem in po neuradnih informacijah precej burnim razpravam se jim največja skupina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), ni pridružila kot predlagateljica. Kljub temu pa EPP po neuradnih navedbah ni pripravila alternativne resolucije, kar je sicer v takšnih primerih pogosto.

V EPP so si po neuradnih informacijah tudi prizadevali, da bi resolucijo umaknili z dnevnega reda decembrskega plenarnega zasedanja, saj da sta glavna razloga zanjo, zapleti z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in financiranje STA, že rešena. Vendar jim to ni uspelo. Usmeritve glede glasovanja o resoluciji o temeljnih pravicah in vladavini prava v Sloveniji pa naj bi stranka sprejela na sestanku prihodnjo sredo.