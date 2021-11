Osnutek dogovora držav na COP 26: 'Daleč od načrta za rešitev podnebne krize'

V osnutku sporazuma podnebnih pogajanj v Glasgowu so države pozvane k hitrejšemu opuščanju premoga in prenehanju subvencioniranja fosilnih goriv. Greenpeace je razočaran nad dokumentom ocenil, da je ta osnutek daleč od tega, da bi bil to načrt za rešitev podnebne krize. Ocenili so ga kot 'vljudno prošnjo državam, da mogoče naredijo nekaj več naslednje leto'.

Predsednik COP 26 Alok Sharma je objavil prvi osnutek ključnih političnih odločitev, ki jih bodo države izdale ob koncu podneben konference v Glasgowu, piše Sky News.

icon-expand COP26. FOTO: AP

Kot poroča, osnutek poziva deležnike, da pospešijo opuščanje premoga in subvencij za fosilna goriva. To bo po pisanju Sky Newsa po vsej verjetnosti deležno številnih kritik in bi lahko iz končne verzije izginilo, saj temu še vedno močno nasprotujejo izvozniki fosilnih goriv iz držav, ki so močno odvisne od premoga. Zato se pričakujejo še ostra pogajanja, preden bodo države do konca tedna dosegle končni dogovor.

Cilj pogajanj je doseči zaveze, ki bi preprečile dvig globalne svetovne temperature idealno pod 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. Da bi dosegli ta cilj, v osnutku dogovora države pozivajo, da je zato potrebno resno in učinkovito ukrepanje v tem kritičnem desetletju. Kot še piše v osnutku poročila, morajo države o podnebnih obljubah za leto 2030 znova razpravljati do konca prihodnjega leta, da bi poskušali svetu pustiti možnosti za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Prav tako je zapisano, da bi morale razvite države podvojiti znesek, ki ga namenijo za pomoč revnejšim državam, da se te prilagodijo na posledice podnebnih sprememb in da se bi lahko te učinkoviteje odzvale na podnebno krizo. Greenpeace do osnutka kritičen Kot je osnutek dokumenta komentirala izvršna direktorica Jennifer Morgan, naj bi bil osnutek daleč od načrta za rešitev podnebne krize. Dokument se bere kot vljudna prošnja državam, da morda naredijo več naslednje leto. In to nikakor ne zadostuje, je poudarila. Znanstveniki so že ničkolikokrat svetovne voditelje opozorili, da bi za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija morali svetovne emisiji znižati za 45 odstotkov do leta 2030 in do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Ampak trenutne zaveze držav niso najboljša popotnica. Kot so včeraj sporočili neodvisni znanstveniki, trenutne zaveze držav vodijo do nevarnih 2,4 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo.