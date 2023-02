Ošpice se še naprej širijo, pristojni pozivajo k cepljenju

"Z brezplačnim cepljenjem proti ošpicam lahko enostavno in učinkovito zaščitite sebe in svoje bližnje pred okužbo. Le če bomo znatno povečali stopnjo cepljenja, se bomo lahko izognili prihodnjim izbruhom," je poudaril avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch .

Zaradi naraščajočega števila okužb bodo prihodnji teden na Dunaju in avstrijskem Koroškem začeli s posebno kampanjo cepljenja proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Ob tem je opozoril, da ošpice niso neškodljiva otroška bolezen in se je ne sme jemati zlahka. Avstrijsko ministrstvo za zdravje je od izbruha bolezni v tesnem stiku z zveznimi deželami, da bi čim bolje zajezili nadaljnje širjenje okužb.

Po navedbah Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) so v februarju o sumu oziroma potrjenih primerih ošpic poročali tudi v Nemčiji, Španiji in na Slovaškem.