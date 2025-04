Druga smrtna žrtev ošpic v ZDA necepljena osemletna deklica

Druga smrtna žrtev je osemletna Daisy iz okrožja Gaines. Center za nadzor in preprečevanje bolezni je potrdil, da je deklica umrla zaradi ošpic, kar pa njen oče vztrajno zavrača in trdi, da je umrla zaradi slabe zdravstvene oskrbe in pomanjkanja ustreznega zdravljena, ki ga je bila po njegovem mnenju deležna zgolj zaradi njihove vere.

Družina je namreč del menonitske skupnosti, ki zavrača moderno tehnologijo in medicino, zdravijo se z naravnimi zdravili. Tudi deklico so pred mesecem dni, ko je dobila vročino, vneto grlo in pljučnico, zdravili z različnimi olji.

Stanje se ji je poslabšalo, zato so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ji diagnosticirali vnetje grla, mononukleozo in ošpice. Prejela je antibiotike, nato so jo poslali domov. Toda po treh dneh je znova pristala v bolnišnici. Njen oče javno zavrača cepljenje in odkrito dvomi o njegovi učinkovitosti.

A znanost dokazuje drugače. Podatki kažejo, da je po cepljenju z dvema odmerkoma cepiva trajno zaščitenih od 97 do 99 odstotkov cepljenih. Za doseganje kolektivne imunosti, s čimer se prepreči kroženje virusa v populaciji, je potrebna vsaj 95-odstotna precepljenost prebivalstva.

Med necepljenimi kar vsak peti okuženi otrok konča v bolnišnici, posledice so lahko dolgotrajne ali celo usodne.

Tudi prva smrtna žrtev je bila necepljena deklica iz omenjene skupnosti. Gre sicer za prvi smrtni žrtvi ošpic v ZDA po desetih letih. Teksas je zato obiskal tudi ameriški minister za zdravje Kennedy mlajši, ki je ob tem na omrežju X zapisal, da je cepljenje najučinkovitejši način za preprečevanje širjenja ošpic. Kot je dodal, ministrstvo in CDC sodelujeta pri razdeljevanju odmerkov v zvezni državi.