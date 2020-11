Lani največ primerov ošpic v 23 letih

Medtem ko se svet ukvarja s covidom-19, smo kar nekako pozabili na druge nalezljive bolezni. Med njimi ošpice. Najnovejši podatki, ki sta jih objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), so zaskrbljujoči. V lanskem letu so po svetu odkrili 869.770 primerov te bolezni, kar je največ po letu 1996. Število smrti je zraslo na 207.500 in se je po letu 2016, ko je zaradi ošpic prvič umrlo manj kot 100.000 ljudi, več kot podvojilo.

Število primerov ošpic je od leta 2000 do leta 2016 po vsem svetu upadalo in leta 2016 doseglo dno. Število smrti je v tem času upadlo za 62 odstotkov, s cepljenjem pa so po ocenah rešili 25,5 milijona življenj. Od leta 2017 do leta 2019 je naraščalo tako število odkritih primerov kot število smrti, leta 2020 pa se po doslej zbranih podatkih ti številki spet zmanjšujeta.

Strokovnjaki glavni razlog za vse slabše številke vidijo v neuspešnem cepljenju otrok z dvema odmerkoma cepiva, ki vsebuje virus ošpic. " Vemo, kako preprečiti izbruhe ošpic in smrti. Ti podatki so jasno sporočilo, da nam v nobeni regiji po svetu ni uspelo zaščititi. Stopiti moramo skupaj in podpreti vsako državo in vsako skupnost, da cepivo proti ošpicam doseže vse in povsod in da ustavimo ta smrtonosni virus ," je poročilo komentiral generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Pandemija koronavirusa ima uničujoč vpliv na zdravstvene storitve, še posebej na kampanje cepljenja po vsem svetu. Za razliko od COVID-a imamo za preprečevanje bolezni, kot sta otroška paraliza in ošpice, na voljo cepiva in znanje. Potrebujemo finančna sredstva in zaveze za njihovo udejanjanje, da bi rešili otroška življenja.

Ošpice so izredno nalezljiva bolezen. Da bi učinkovito zaščitili populacijo, pa moramo doseči 95-odstotno stopnjo precepljenosti. V Sloveniji smo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pod to mejo, čeprav je precepljenost otrok proti ošpicam pri nas relativno visoka.

Po svetu je stanje precej slabše. Precepljenost s prvo dozo cepiva se po podatkih WHO že več kot desetletje giblje med 84 in 85 odstotki. Stopnja precepljenosti z drugim odmerkom medtem sicer počasi narašča, a je še vedno pri komaj 71 odstotkih.

Nekaj lažnega upanja bi nam lahko dali do zdaj zbrani podatki za leto 2020, ki kažejo, da smo po svetu zabeležili manj primerov ošpic kot lani. A v resnici je stanje več kot zaskrbljujoče. Med prizadevanji, da bi omejili širjenje novega koronavirusa, je 26 držav začasno ustavilo program širjenja. Po ocenah WHO zato za kar 94 milijonov ljudi obstaja tveganje, da ne bodo (pravočasno) cepljeni.

"Preden smo se znašli v krizi zaradi koronavirusa, se je svet soočal s krizo zaradi ošpic in ta se še vedno ni končala," je bila jasna izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Medtem ko pandemija covida-19 obremenjuje zdravstvene sisteme, ne smemo dovoliti, da bi naš boj proti eni smrtonosni bolezni potekal na račun našega boja proti drugi. To pomeni, da moramo zagotoviti sredstva za nadaljevanje imunizacijskih kampanj za vse bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepivi, tudi ko se ukvarjamo z naraščajočo pandemijo covida-19."

Po drugi strani pa so ukrepi, ki jih sprejemamo v boju proti novemu koronavirusu preprečili tudi marsikatero okužbo z ošpicami.

Obstaja pa še ena, prav tako velika težava. To so teorije zarote in dezinformacije, ki se v času družbenih medijev vse bolj širijo med ljudmi in večajo nezaupanje do cepiv. Pa čeprav je bilo že večkrat dokazano, da je cepivo proti ošpicam varno in učinkovito.

WHO in Unicef izdala nujen poziv k ukrepanju

Pretekli teden sta Unicef in WHO izdala nujen poziv k ukrepanju za preprečevanje večjih epidemij ošpic in otroške paralize. "Covid-19 še naprej ovira rutinsko cepljenje po vsem svetu, kar prispeva k večjim tveganjem, da milijoni ranljivih otrok zbolijo za nevarnimi otroškimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti," sta ob tem opozorili organizaciji. Po njunih ocenah je za odpravljanje nevarnih vrzeli v cepljenju v državah s srednjimi dohodki potrebnih 554 milijonov evrov, od tega približno 216 milijonov za ošpice.