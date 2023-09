Osrednja Grčija pod vodo, oblasti zaprle 200 kilometrov avtoceste

V osrednji Grčiji, ki jo je neurje najbolj prizadelo, so razmere še vedno dramatične, potem ko je vso noč deževalo. Nižine v Tesaliji, ki velja za žitnico države, so pod vodo. Na nekaterih območjih, vključno z mesti Volos, Larisa in Kardica, so številni ostali brez elektrike in vode.

"Česa takega še nismo videli. Samo ponoči smo morali 5000-krat oditi na pomoč ljudem," je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev in pojasnil, da so na pomoč poklicali gasilce iz drugih delov države. Po njegovih besedah so morali številne ljudi evakuirati iz podrtih domov, tistim, ki so v njih obtičali, pa so svetovali, naj se zadržujejo v zgornjih nadstropjih.