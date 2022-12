Osrednji del ZDA v primežu hudih neviht

Neurja so v torek zajela že sever Teksasa in Oklahomo, kjer snega ni bilo, bili pa so tornadi s hitrostjo vetra tudi do 211 kilometrov na uro, ki so rušili hiše, prevračali avtomobile, podirali daljnovode in ruvali drevesa. Oblasti so poročale o več ranjenih, vendar pa vsaj uvodoma ne tudi o smrtnih žrtvah.