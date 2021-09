Osrednjo Hrvaško stresel potres z magnitudo 4,1

Prebivalci osrednje in severne Hrvaške so tresenje tal začutili ob 1.30 zjutraj. "Močno tresenje v središču Petrinje," je zapisal uporabnik aplikacije EMSC. "Že dolgo ni tako treslo," je ocenil drugi. Potres je prebivalce Petrinje močno prestrašil, nekateri so čutili tudi popotresne sunke, poročajo hrvaški mediji.