'Ostal je samo pepel, pomešan z blatom'

To, kar se je v zadnjih dveh dneh septembra 1941 dogajalo v ukrajinskem Babinem Jaru, je eden najhujših nacističnih zločinov. Žrtve so bili kijevski Judje in med njimi bi morali biti tudi trije, danes starejši moški, ki pa so ušli krempljem morilskega stroja. A niti 80 let kasneje niso pozabili enega najbolj mračnih epizod človeštva.

Jurij Fuks je 22. junija 1941, ko je Hitlerjeva Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, z družino živel v okraju Podil. Star je bil pet let. "Stal sem na ulici in opazoval Nemce, ki so se z motorji pripeljali v mesto in kako so jim metali rože," je povedal za Spiegel. Večjega strahu ni bilo. Ukrajina je pod Stalinovo diktaturo doživela lakoto in politični teror. Mnogi so mislili, da ne more biti slabše, kot je bilo pod Stalinom.

To je mislil tudi dedek Jurija Fuksa Josif. "Nemci nam ne bodo storili nič žalega, to je civiliziran narod," se njegovih besed spominja Fuks. Dedek Josif je videl, kako so Nemci ob koncu prve svetovne vojne zasedli Kijev in kako so takrat zaščitili Jude pred nemiri. Ni pa vedel, kako zelo so se Nemci spremenili.

28. septembra so se nato v mestu pojavila obvestila, v katerih je pisalo, naj se vsi Judje v mestu Kijevu in okolici naslednje jutro z dokumenti, denarjem, dragocenostmi in toplimi oblačili pojavijo na zbirnih mestih. Kdor zahteve ne bo izpolnil, bo najden in ustreljen.

Dedek Josif in babica Fanja sta naredila, kot je bilo rečeno, bila sta le dva med mnogimi, ki so z vsem premoženjem, tudi hišnimi ljubljenčki, prišli na zbirno mesto na pokopališčih. Govorilo se je, da jih bodo preselili. Večinoma so bile to ženske, otroci in starejši ljudje, saj so bili moški večinoma na fronti.

Jurij Fuks po tem dnevu ni nikoli več videl starih staršev.

Toda njegova mama ni šla z njimi. Vzela je otroke in se skrila v bližnje stanovanje. "Teta mi je nekoč rekla, da mama ni videti kot Judinja."

To je bil dan, ko je Jurij Fuks prvič ubežal smrti. Vsi, ki so šli na zbirne točke, so namreč umrli. Tam je bila globoka soteska, imenovana Babin Jar, ki so jo Nemci namenoma izbrali. Bila je namreč vnaprej dokončan grob, ki ga ni bilo treba izkopati.

Wehrmacht in ukrajinska pomožna policija sta pomagala zbrati ljudi, jim vzeti prtljago in jih odpeljati v sotesko. Nato so se morali ljudje sleči in se uleči obrnjeni navzdol na sveža trupla ubitih. Sledil je strel v vrat.

Le ena žrtev, Dina Pronitschewa, ki se je pretvarjala, da je mrtva, se je ponoči osvobodila izpod kopice trupel. Da bi zakrili sledi, so sicer krvniki vse skupaj razstrelili.

A Jurij ni bil dolgo na varnem. Njegovo mamo so odkrili in obsodili, a ko so policisti prišli po njo, je spet imel srečo, da se je ravno igral pri sosedi, ki je bila Rusinja. Ko je skozi okno videla, da prihajajo policisti, je fanta skrila in postala njegova nadomestna mati.

Ko se je vojna končala, je bil Fuks star devet let in je popolnoma osirotel. Tudi njegova nadomestna mati se ga je odrekla, ko si je ustvarila svojo družino. Končal je v sirotišnici in bil nekaj časa pri sorodnikih v Uzbekistanu, potem pa se je znova vrnil v Kijev.