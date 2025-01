Ostala brez dveh prstov in prestala 15 mesecev ujetništva

Širok nasmeh v materinem objemu in presrečen brat na drugi strani videoklica. Ko 24-letna Emily Damari dvigne roko in pomaha, razkrije levo dlan v povojih. Sredinec in kazalec manjkata. Trajna poškodba je posledica strelne rane, ki jo je utrpela 7. oktobra 2023. A to ni najhujše, kar se ji je zgodilo tisti dan. Pripadniki Hamasa so jo ugrabili iz domačega kibuca in prepeljali v podzemne tunele Gaze, v ujetništvu je preživela kar 471 dni. Njena družina jo je zdaj končno dočakala.

Pred bolnišnico v Ramat Ganu, predmestju Tel Aviva, je v nedeljo zvečer vladalo prešerno vzdušje. Ko je tam začel pristajati helikopter, so se prižgale bliskavice na telefonih, zbrana množica, ovita v izraelske zastave, pa je skočila v zrak. Helikopter je namreč nosil prve tri talke, ki jih po uveljavitvi dogovora o prekinitvi ognja v Gazi izpustilo palestinsko odporniško gibanje Hamas.

28-letno Emily Damari, 24-letno Romi Gonen in 31-letno Doron Steinbrecher je Hamas zajel med napadom na Izrael oktobra 2023, vse od takrat pa jih je držal na območju Gaze, ki je bila ves čas tarča silovitega izraelskega bombardiranja. V ujetništvu so preživele več kot leto in tri mesece, preden sta sprti strani dosegli dogovor po premirju. Strel ji je razmesaril dlan Izpuščena Emily Damari ima izraelsko in britansko državljanstvo. Hamas jo je takrat našel v kibucu Kfar Aza, med napadom je bila ustreljena v roko, videla je tudi, kako so ubili njenega psa. Tarča je bila tudi hiša njene matere Mandy, vendar je njo rešila krogla, ki je zadela in onesposobila kljuko varne sobe, zaradi česar napadalci niso mogli vdreti. Emily pa so odpeljali. Zadnji stik s hčeko je bil emotikon srca, ki ji ga je ta poslala, ko je zgroženim prebivalcem postalo jasno, da so v njihovo naselje zjutraj vdrli oboroženi napadalci.

Izpuščena izraelska talka Emily Damari FOTO: AP icon-expand

Mandy Damari je bila rojena v Veliki Britaniji, kjer je tudi odraščala, svojega moža pa je spoznala med počitnicami v Izraelu. Emily je najmlajša od štirih otrok, ki je ohranjala tesne vezi z materino domovino. Tja se je pogosto vračala na izlete in obisk k sorodnikom, bila pa je tudi goreča podpornica otoškega nogometnega moštva Tottenham Hotspur. Ti so na tekmah v zrak spuščali rumene balone in skandirali za njeno izpustitev. Odnehala ni niti njena mati. V zadnjih 15 mesecih je potovala po svetu, se udeleževala protestov za izpustitev izraelskih talcev in se srečevala s politiki, da bi vršila pritisk za osvoboditev svoje hčerke. Talci, ki so bili izpuščeni kmalu po napadu, so ji povedali, da je Emily preživela, zadnjo potrditev, da je še živa, je dobila marca lani, vse od takrat pa ni vedela, kaj se dogaja z njo.

Izpuščena izraelska talka Emily Damari FOTO: AP icon-expand

V nedeljo popoldne pa je skupaj z materama drugih dveh talk Romi Gonen in Doron Steinbrecher na bolnišničnem fotelju preko prenosa na mobitelu končno lahko spremljala, kako se je njena hči vrnila na izraelska tla. Nekaj ur zatem jo je lahko tudi znova stisnila v objem. Je pa presrečno talko vseeno pričakala tudi žalostna novica – medtem ko je bila v ujetništvu, je v Angliji umrl njen dedek, ki ga je vedno obiskovala, poroča BBC. Usodni ples 24-letna Romi Gonen je bila najsrečnejša, ko je plesala. Zaradi ljubljenega plesa se je udeležila tudi festivala Nova v izraelski puščavi Negev. Na prizorišču, dva kilometra oddaljenem od meje z Gazo, je bilo v pokolu ubitih 360 ljudi. Med zadnjim klicem s hčerko je njena mati Meirav slišala strele in in vpitje v arabščini. Ko je Romi skušala pobegniti, so jo zajeli.

Izpuščena izraelska talka Romi Gonen FOTO: AP icon-expand

Njena soba je ostala točno taka, kot jo je pustila, in je čakala na njevo vrnitev. Posnetek, ki ga je objavila izraelska vojska, Romijin oče začne skakati visoko v zrak, preden ga obijejo solze, ko je po 15 mesecih zagledal hčerko spet na svobodi. "Ujeli so me!" 31-letno Doron Steinbrecher je ljubezen do živali vodila do službe na veterinarski kliniki. Tako kot Emily Damari je tudi ona živela v kibucu Kfar Aza tik ob meji z Gazo. Tudi ona je bila doma, ko je Hamas napadel. Z družino in prijatelji je bila v stiku prek Whatsappa, povedala je, da se skriva pod posteljo, medtem ko so se oboroženi napadalci bližali. "Ujeli so me," je bilo njeno zadnje glasovno sporočilo, v ozadju pa so se slišali streli in kričanje.

Izpuščena izraelska talka Doron Steinbrecher FOTO: AP icon-expand

Skoraj štiri mesece njena družina ni imela nobenih informacij, kaj se je zgodilo z njo in ali je zajetje sploh preživela. 94 talcev še vedno v Gazi Gre za prvo izmenjavo v okviru prve faze dogovora o premirju v Gazi. Ta naj bi trajala šest tednov, skupno pa naj bi Hamas v njej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi. Izrael, ki sicer meni, da je še vedno živih le okoli 60 talcev, bo izpustil okrog tisoč palestinskih zapornikov.