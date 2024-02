Ostala brez zajetne odškodnine: izdala jo je fotografija v časopisu

Fotografija je bila objavljena leta 2018 v časopisu, torej v času, ko naj bi Grabska še vedno trpela zaradi poškodb. "Bojim se, da lahko zaključim, da so bile njene trditve pretirane. Na tej podlagi predlagam zavrnitev tožbe," je pojasnil sodnik. Na sodišču so predvajali tudi posnetek, na katerem tožnica več kot eno uro v parku uri svojega psa.

A kot poroča Guardian , je sodnik zdaj njen zahtevek zavrnil, potem ko so ga seznanili s fotografijo, ki dokazuje, da se je Grabska leto po nesreči udeležila dobrodelnega tekmovanja v metanju božičnih drevesc, na katerem je celo zmagala.

Kamila Grabska je bila leta 2017 udeležena v prometni nesreči, ki ji je, kot je trdila, povzročila hude zdravstvene zaplete. Kot je poudarila v zahtevku za odškodnino, zaradi poškodb hrbta in vratu pet let ni mogla delati ali se igrati s svojimi otroki.

Sodnik je ocenil, da je bilo njeno vedenje popolnoma v nasprotju s trditvami, ki jih je podala v zvezi s svojimi poškodbami.

Nekaj dni po zmagi na tekmovanju je 36-letnica govorila z zdravniki in jim potožila, da ne more dvigniti niti težke torbe, ne da bi pri tem začutila pekočo bolečino. Pozneje je dala odpoved v službi in prejemala invalidnino.

Od zavarovalnice je zahtevala odškodnino zaradi izgube dohodka. V zahtevku je denimo zapisala, da včasih ne more vstati iz postelje in da ji mož nosi zdravila. Grabska je na sodišču zanikala obtožbe in pojasnila, da je skušala "živeti normalno življenje". Kot trdi, je, ko se je udeležila tekmovanja, še vedno čutila bolečine.