Tujina

Ostanek orkana Humberto dosegel Evropo: trije mrtvi, številni brez elektrike

Dublin, 06. 10. 2025 09.26 | Posodobljeno pred 15 minutami

Ostanek orkana Humberto, ki se je prejšnji teden oblikoval nad Atlantskim oceanom, je v obliki močne nevihte dosegel zahodni del Evrope. Nevihta Amy je med vikendom vzela vsaj tri življenja, več sto tisoč Evropejcev pa je ostalo brez električne energije. Na zahodu Švedske so zabeležili sunke vetra z močjo orkana.

V Franciji sta med nevihto umrli vsaj dve osebi, poroča Euronews. Šlo naj bi za moškega starega 48 let, ki se je kljub slabemu vremenu v soboto skupaj z 18-letnikom odpravil na plavanje. Moški se na kopno ni vrnil. Druga smrtna žrtev je 25-letnik, na katerega je padla veja, ko je bil v avtomobilu. Tretjo žrtev nevihte so zabeležili na Irskem.

Ob severnih obalah Francije je veter pihal tudi več kot 130 kilometrov na uro, številni so ostali brez električne energije.

Veter je težave povzročal tudi po Belgiji, kjer je v petek za celotno državo veljalo oranžno opozorilo. Valobrani v Ostendu so bili cel vikend zaprti, aktivirali so tudi posebno telefonsko številko 1772 za nenujne prošnje gasilcem.

Vremenske preglavice so nastale tudi v Skandinaviji. Na Norveškem je močan veter odkrival strehe hiš, podrta drevesa so zaprla več sto odsekov cest po državi. V soboto je bilo brez elektrike okoli 120.000 gospodinjstev. Pričakujejo tudi ogromno količino padavin.

Rumena opozorila so tudi na Švedskem, kjer so na zahodu države ob obalah okrožja Halland zabeležili sunke vetra z močjo orkana.

Nevihta Amy je sicer ostanek orkana Humberto. V tropskem delu Atlantika sta v začetku meseca pustošila dva orkana – Humberto in Imelda, ki sta se nekaj časa vrtela tudi drug okoli drugega in ustvarila t. i. učinek Fujiwhara. Orkana sta si bila po poročanju portala Severe Weather bližje kot kateri koli orkan v zadnjih 60 letih.

