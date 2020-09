Ostanki morskega plenilca iz obdobja jure, najdeni v Čilu

Znanstveniki so na dveh mestih v porečju reke Loa blizu rudarskega mesta Calama našli ostanke čeljusti, zob in okončin bitij, ki so po zgradbi telesa podobni kitom ubijalcem, poroča Reuters. Študija je bila objavljena v južnoameriški znanstveni reviji Journal of South American Earth Sciences na začetku septembra.

Pliozavri so bili, po mnenju raziskovalec z univerze v Čilu, plazilci, ki so živeli pred približno 160 milijoni let. Imeli naj bi močnejši ugriz od tiranozavra. Najdeni fosili so drugi najstarejši zapis te vrste na južni polobli. Pliozavri so imeli značilno veliko lobanjo, podolgovat obraz, kratek vrat in grozeče zobe.