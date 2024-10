Ostanki orkana Leslie na 'vratih' Evrope, Iberski polotok v pripravljenosti

Nekdanji orkan Leslie je dosegel zahodno obalo Evrope, na Iberskem polotoku so v pripravljenosti novega vala nevihtnega vremena, ki lahko poleg obsežnih nalivov in močnega vetra prinese tudi hudourniške poplave. Prejšnji teden sta sicer tako Španijo kot Portugalsko prizadeli nevihti Bernice in Kirk, posledic še niso v celoti odpravili. Že nocoj pa naj bi Leslie dosegel tudi jug Francije, dež in močan veter pa pričakujejo vse od Pirenejev do Sredozemlja.