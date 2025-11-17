Oster rez v britansko azilno politiko: vrnitev beguncev, ko bo doma ocena 'varno'

Spremembe azilne politike vključujejo drastično zmanjšanje zaščite beguncev in grožnjo z vizumskimi prepovedmi za države, ki nočejo nazaj sprejeti nezakonitih priseljencev. Vlada je načrte označila za "najbolj obsežne reforme za boj proti nezakonitim migracijam v sodobnem času".

Status obdobja veljavnosti begunca v Združenem kraljestvu se s petih let zmanjšuje na leto in pol, na vsakih 30 mesecev bodo status tudi pregledovali. Begunci se bodo morali vrniti v svoje matične države, ko bodo te ocenjene kot varne, prav tako pa bodo morali namesto sedanjih pet let zdaj čakati 20 let, preden bodo lahko zaprosili za stalno prebivališče.

"Dolžni smo ponuditi zatočišče tistim, ki bi bili v nevarnosti, če bi se vrnili v svojo državo izvora. Če pa se režim v njihovi domovini spremeni, bi se moral spremeniti tudi naš pristop. Če je nekdo pobegnil pred vladavino enega režima, a je bil ta režim od takrat zamenjan, mora biti mogoče, da se ga vrne v to državo," je v današnji izjavi zapisala britanska vlada.

Manjše število ljudi iz Sirije se je tako prostovoljno že začelo vračati v domovino po padcu režima Bašarja al Asada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Notranja ministrica Shabana Mahmood upa, da bodo reforme, ki so bile zasnovane po zgledu strogega danskega azilnega sistema, odvrnile migrante od prečkanja Rokavskega preliva z majhnimi čolni iz Francije v Združeno kraljestvo. Letos je z majhnimi čolni na Otok prispelo več kot 39.000 ljudi, mnogi bežijo pred konflikti. Gre za več ljudi kot v celotnem lanskem letu, a manj kot v rekordnem letu 2022.