Tujina

Oster rez v britansko azilno politiko: vrnitev beguncev, ko bo doma ocena 'varno'

London, 17. 11. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 23 minutami

T.H. , STA
Britanska vlada je napovedala obsežne spremembe svoje azilne politike. Status obdobja veljavnosti begunca se bo s petih let zmanjšal na 30 mesecev. Begunci se bodo morali vrniti v svoje matične države, ko bodo te ocenjene kot varne, prav tako pa bodo morali zdaj čakati 20 let namesto sedanjih pet, preden bodo lahko zaprosili za stalno prebivališče. Napovedi ostrih ukrepov so naletele tudi na številne kritike, tako med politiki kot nevladniki.

Spremembe azilne politike vključujejo drastično zmanjšanje zaščite beguncev in grožnjo z vizumskimi prepovedmi za države, ki nočejo nazaj sprejeti nezakonitih priseljencev. Vlada je načrte označila za "najbolj obsežne reforme za boj proti nezakonitim migracijam v sodobnem času".

Britanski premier Keir Starmer
Britanski premier Keir Starmer FOTO: AP

Status obdobja veljavnosti begunca v Združenem kraljestvu se s petih let zmanjšuje na leto in pol, na vsakih 30 mesecev bodo status tudi pregledovali. Begunci se bodo morali vrniti v svoje matične države, ko bodo te ocenjene kot varne, prav tako pa bodo morali namesto sedanjih pet let zdaj čakati 20 let, preden bodo lahko zaprosili za stalno prebivališče.

"Dolžni smo ponuditi zatočišče tistim, ki bi bili v nevarnosti, če bi se vrnili v svojo državo izvora. Če pa se režim v njihovi domovini spremeni, bi se moral spremeniti tudi naš pristop. Če je nekdo pobegnil pred vladavino enega režima, a je bil ta režim od takrat zamenjan, mora biti mogoče, da se ga vrne v to državo," je v današnji izjavi zapisala britanska vlada.

Manjše število ljudi iz Sirije se je tako prostovoljno že začelo vračati v domovino po padcu režima Bašarja al Asada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Notranja ministrica Shabana Mahmood upa, da bodo reforme, ki so bile zasnovane po zgledu strogega danskega azilnega sistema, odvrnile migrante od prečkanja Rokavskega preliva z majhnimi čolni iz Francije v Združeno kraljestvo. Letos je z majhnimi čolni na Otok prispelo več kot 39.000 ljudi, mnogi bežijo pred konflikti. Gre za več ljudi kot v celotnem lanskem letu, a manj kot v rekordnem letu 2022.

Prisilna odstranitev tako odraslih kot otrok?

Vlada je ob tem sporočila, da bi lahko v skladu z novimi ukrepi prisilno odstranili tako otroke kot odrasle in da bo o tej temi začela posvet. Odpravila bo tudi zakonsko dolžnost zagotavljanja podpore prosilcem za azil in beguncem, ki se soočajo z revščino, če ti imajo sredstva za preživljanje ali če kršijo zakon.

Navedla je še, da bo sprejela zakonodajo, ki bo nezakonitim migrantom in tujim kriminalcem otežila uporabo Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki jo ti uporabljajo za preprečitev deportacije.

Migranti prečkali Rokavski prelic
Migranti prečkali Rokavski prelic FOTO: Profimedia

Pred današnjimi napovedmi je britanska vlada že zagrozila Angoli, Namibiji in Demokratični republiki Kongo s prepovedjo izdajanja vizumov za vstop njihovih državljanov v Združeno kraljestvo, če države ne bodo sodelovale pri vračanju "nezakonitih priseljencev in kriminalcev".Omenjene države bodo imele en mesec časa, da "uredijo zadeve", je dejal državni sekretar Alex Norris, pristojen za mejno in azilno politiko. Vlada je dodala, da bi lahko podobni ukrepi doleteli tudi druge države, če ne bodo sodelovale.

Napovedi ostrih ukrepov laburistov so naletele tudi na številne kritike, tako med politiki kot nevladniki. Nekateri jih vidijo kot poskus, da bi ugodili javnosti in zlasti bolj desnim volivcem, ki se v zadnjem času vse bolj obračajo k skrajno desni stranki Reform UK pod vodstvom znanega evroskeptika Nigela Faragea.

17. 11. 2025 19.46
Slovenija, tusi mi moramo precej zaostriti politiko glede migrantov ,azilantov. Ajde, dajmo.
17. 11. 2025 19.46
ja sej tko ne gre več naprej ja zgubljamo vse kar smo gradili skozi leta
17. 11. 2025 19.43
+1
Pri nas pa Kosovarje uvažamo pa državljanstvo talamo
17. 11. 2025 19.37
+3
Ne mi samo o nevladnikih, vsi vemo kdo so in čigave interese ščitijo.
17. 11. 2025 19.36
+5
Popotnike da iz držav, v katere Fajonova ne odsvetuje potovanja, bi morali zavrniti že na meji.
17. 11. 2025 19.35
+6
Pri nas iz samih varnih držav. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 52 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 50 na območju PU Novo mesto, 2 na območju PU Ljubljana. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Pakistana (19), Bangladeša (11), Gane (6).
17. 11. 2025 19.40
+2
torej 36 kriminalcev
17. 11. 2025 19.35
+6
Korak v pravo smer.
17. 11. 2025 19.35
+6
Kaj ima iskat begunec v Angliji? Spelje naj se v prvo varno državo in to je to
17. 11. 2025 19.34
+2
ZDA vsaj malo vpliva na Evropo.
17. 11. 2025 19.32
+6
Pri nas bi morali vse izgnat takoj.
17. 11. 2025 19.40
+1
prej bodo oni nas
