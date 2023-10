Ostre obsodbe krvavega napada na bolnišnico: 'Tudi vojne imajo svoja pravila'

Po svetu se vrstijo obsodbe napada na bolnišnico Al Ahli Arab v Gazi, v katerem je bilo po navedbah palestinske strani ubitih na stotine ljudi. "Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico, polno civilistov," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slišati pa je tudi opozorila pred eskalacijo razmer, v arabskem svetu so se po raketiranju bolnišnice začeli protesti. "Zdi se, da se približujemo konfliktu med muslimanskim in krščanskim svetom, tega ne smemo dopustiti," je izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Združeni narodi pozivajo k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi, Izrael pa medtem nadaljuje obstreljevanje tega območja.

Napad na bolnišnico Al Ahli Arab v Gazi, za katerega se medsebojno obtožujejo Izrael in palestinska oborožena gibanja, je ostro obsodil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki se je danes nekoliko nepričakovano udeležil zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu. "Tudi vojne imajo svoja pravila. Tudi pravica do samoobrambe ima svoje meje in v tem primeru so to meje, ki jih določa mednarodno humanitarno pravo," je dejal. Ob tem je poudaril, da je Hamas teroristično gibanje, ki ne predstavlja vseh Palestincev. Pozval je k enotnemu delovanju Evropske unije in njenih članic. Poudaril je tudi potrebo po normalizaciji odnosov med arabskimi državami in Izraelom ter preprečevanju konfliktov in vzpostavitvi trajnega miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav. Von der Leynova: Ni protislovja med solidarnostjo z Izraelom in upoštevanjem potreb Palestincev "Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico, polno civilistov. Poskrbeti moramo, da bodo razjasnjena vsa dejstva in da bodo odgovorni za ta napad tudi odgovarjali," je danes v Strasbourgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ostro obsodila torkov napad na bolnišnico v Gazi.

icon-expand Napad na bolnišnico v Gazi je za seboj pustil na stotine mrtvih in ranjenih. FOTO: AP

Von der Leynova je v svojem nagovoru poslancem dejala še, da ni "nobenega protislovja med solidarnostjo z Izraelom in upoštevanjem humanitarnih potreb Palestincev". Poudarila je, da je bilo po napadu gibanja Hamas 7. oktobra pomembno podati sporočilo solidarnosti z Izraelom, kar je storila med obiskom prejšnji petek. Po tem obisku je bila namreč tarča kritik, ker ob tem ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

"Le če bomo priznali bolečino Izraela in njegovo pravico, da se brani, bomo lahko verodostojno trdili, da se mora Izrael odzvati kot demokracija, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, in da je ključnega pomena zaščititi življenja civilistov. Če želimo, da nas poslušajo, moramo najprej poslušati," je vztrajala danes.

icon-expand Ursula von der Leyen med nagovorom v Strasbourgu FOTO: AP

Opozorila je tudi na vse hujše humanitarne razmere v Gazi. "Pomoč mora nujno doseči Palestince, zato smo se odločili, da takoj potrojimo humanitarno pomoč civilistom v Gazi. Prav tako smo vzpostavili humanitarni zračni most EU do Egipta," je dejala. Napadov izraelske vojske na Gazo ob tem ni omenila. ZN poziva k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil zgroženost ob napadu na bolnišnico Al Ahli Arab. Ostro ga je obsodil, ne da bi komu pripisal odgovornost zanj. Izpostavil pa je, da so bolnišnice in zdravniško osebje zaščiteni po mednarodnem pravu. Pozval je k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze, da bi "olajšali epsko človeško trpljenje, ki smo mu priča". "Preveč življenj in usoda celotne regije visi na nitki," je poudaril.

Visoki komisar ZN za človekove pravice je napad na bolnišnico, za katerega nihče ne želi prevzeti odgovornosti, obsodil kot povsem nesprejemljivega in pozval h kaznovanju odgovornih. Volker Türk je izpostavil, da so bili ubiti najbolj ranljivi: bolniki, zdravstveni delavci in družine, ki so se tja zatekle. Krivci morajo odgovarjati, je poudaril. Napad je obsodila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je pozval k takojšnji zaščiti civilistov in preklicu izraelskega ukaza o evakuaciji 20 bolnišnic na severu območja Gaze v okviru evakuacije tamkajšnjih prebivalcev. Mednarodni odbor Rdečega križa je izpostavil, da bi morale biti bolnišnice "zatočišča za ohranjanje človeških življenj, ne pa prizorišča smrti in uničenja". Pirc Musarjeva: Ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičljivo Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je izrazilo zgroženost. "Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada," navaja ministrstvo in dodaja poziv za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. "Civilistov se ne sme napadati, niti uporabljati za talce ali živi ščit," so zapisali na Twitterju.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je smrt stotin palestinskih cvilistov naravnost grozljiva. Spomnila je, da bolnišnice ščiti mednarodno humanitarno pravo. "Ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičljivo," je izpostavila. Pozvala je tudi k takojšnjemu dostopu humanitarne pomoči do Gaze. Jeza v muslimanskih državah, pretresen tudi Biden V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico Al Ahli Arab izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.

icon-expand Protesti v Bejrutu zaradi napada na bolnišnico so se sprevrgli v izgrede. FOTO: AP

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pozval človeštvo, naj ukrepa in ustavi "brutalnost v Gazi". Odgovornost je pripisal Izraelu. Napad na palestinske civiliste, za katerega so prav tako obtožili Izrael, so kot kršitev mednarodnega prava najostreje obsodile tudi Egipt, Savdska Arabija in Jordanija. Arabska liga je pozvala Zahod k "takojšnji ustavitvi te tragedije" in spomnila, da beležijo vojne zločine storilcev, ki ne bodo ušli roki pravice. Vodja Afriške unije Musa Faki Mahamat je pozval mednarodno skupnost k delovanju, Izrael pa zaradi napada na bolnišnico obtožil vojnih zločinov. Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes v Iranu razglasil dan žalovanja in opozoril, da se bo zaradi "izraelsko-ameriških bomb", ki so padle na bolnišnico v Gazi, svet obrnil proti Izraelu in njegovi zaveznici ZDA. Tudi palestinski predsednik Mahmud Abas je razglasil tridnevno žalovanje in odpovedal za danes načrtovano srečanje z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ta je izrazil jezo in globoko pretresenost ob napadu, ki je zahteval "strašno izgubo življenj". Biden se je danes odpravil na obisk Izraela, obisk je bil načrtovan še pred torkovim večernim napadom na bolnišnico.

icon-expand Joe Biden je prispel v Izrael, kjer ga je sprejel premier Benjamin Netanjahu. FOTO: AP

Skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je sicer za napad obtožilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Tudi to je zanikalo vpletenost, za napad pa obtožilo Izrael. Izrael nadaljuje obstreljevanje Gaze in pozive Palestincem k umiku na jug Izrael kljub pozivom k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja medtem nadaljuje obstreljevanje območja Gaze, kjer je po lastnih navedbah napadel več deset tarč, povezanih z gibanjem Hamas, in ubil še dva visoka člana islamistične skupine. Obenem je izraelska vojska ponovila poziv prebivalcem območja Gaze, naj se umaknejo na jug enklave. Izraelske zračne sile so sporočile, da so v zadnjem dnevu med drugim napadle operacijski štab in položaje za izstreljevanje raket in protitankovske obrambe. Ubita visoka predstavnika Hamasa pa naj bi bila Mohamed Alvadija, poveljnik protitankovskega sistema, ter Akram Hijaz, domnevni trgovec z orožjem, poročajo tuje tiskovne agencije.

icon-expand Današnji prizor iz Gaze FOTO: AP