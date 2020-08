Ostri odzivi Beograda glede udeležbe Miloševića na kninski proslavi

Dačićuje v oddaji odgovoril predsednik SDSS in saborski poslanec Milorad Pupovac, ki je poudaril, da obtožbe na račun Miloševića predstavljajo najslabšo srbsko tradicijo. Dačića, ki je veljal za enega najtesnejših sodelavcev nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, je spomnil, da so odgovorni za srbsko politiko imeli priložnost ustaviti eksodus Srbov iz Hrvaške, če bi sprejeli mednarodne načrte za avtonomijo Srbov na Hrvaškem v 90. letih prejšnjega stoletja. Pupovac je povedal, da so hrvaški Srbi tudi takrat opozarjali Beograd, da takratna srbska politika ni bila dobra za rojake na Hrvaškem.

Pupovac je izpostavil še, da je bilo v sredo na slovesnosti v Kninu opaziti odmik od vojne retorike. Ocenil je, da je to prvi korak k razbremenitvi posledic vojne ter dostojanstvenemu bivanju Srbov na Hrvaškem.

Pupovac je bil danes v kraju Uzdolje nedaleč od Knina, kjer je imela srbska skupnost na Hrvaškem spominsko slovesnost za civilne srbske žrtve po Nevihti. Napovedal je, da bodo imeli v naslednjih dneh podobne spominske slovesnosti tudi v drugih krajih, kjer so bili med Nevihto leta 1995 in po njej ubiti srbski civilisti. Komemoracije v vasi Grubori pri Kninu se bo 24. avgusta po napovedih udeležil tudi podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved, ki je član vladajoče HDZ.

Hrvaški državni vrh je na sredini proslavi obžaloval tako hrvaške kot srbske žrtve v vojni na Hrvaškem (1991–1995). Hrvaški premier Andrej Plenković je med drugim dejal, da legitimna pravica Hrvaške do obrambe ne more biti opravičilo za zločin ter da je vsak tovrsten zločin grda brazgotina na pravičnem obrazu in obrambnem značaju vojne, ki so jo vodili Hrvati.