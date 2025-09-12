Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ostri odzivi iz BiH: 'Prepoved vstopa pravno nična in dvakratno neustavna'

Sarajevo / Banjaluka, 12. 09. 2025 10.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
48

Nataša Pirc Musar in Tanja Fajon sta dobrodošli v BiH, je sporočil eden od ministrov BiH Edin Forto, potem ko je vlada Republike Srbske slovenski predsednici in zunanji ministrici prepovedala vstop. Opozoril je, da je prepoved pravno nična, pravni strokovnjak iz Banjaluke pa je ocenil, da je tudi dvakratno neustavna.

Vlada Republike Srbske je v četrtek sprejela odločitev, da Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon prepove vstop v entiteto, in naročila notranjemu ministrstvu, da jima onemogoči vstop na ozemlje Republike Srbske. Za ukrep se je odločila po odločitvi slovenske vlade, ki je razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo.

Preberi še Pirc Musarjevi in Fajonovi prepovedali vstop v Republiko Srbsko

Predsednik bosansko-hercegovske levosredinske Naše stranke Edin Forto, ki je tudi minister za komunikacije in promet BiH, je po odločitvi vlade Republike Srbske v četrtek po poročanju sarajevskih medijev povabil Pirc Musarjevo in Fajonovo v BiH. "Lahko prideta in obiščeta katerikoli njen del, vključno z ozemljem entitete Republike Srbske," je sporočil.

Odločitev vlade Republike Srbske je označil za pravno nično in politično škandalozno.

"Entiteta nima nikakršne pravice voditi zunanje politike ali izrekati prepovedi tujim državnikom. To je še eno dejanje samovolje Milorada Dodika, ki si prisvaja institucije Republike Srbske za osebne politične obračune in neposredno škodi ugledu BiH," je dejal.

Pravni strokovnjak in poznavalec ustavnega prava Milan Blagojević iz Banjaluke je za STA ocenil, da je odločitev o prepovedi vstopa slovenski predsednici in ministrici dvakratno neustavna. Opozoril je, da je v nasprotju z ustavo BiH, ker gre za vprašanje zunanje politike, za katero je po ustavi BiH pristojna izključno država BiH, in sicer predsedstvo BiH.

Po njegovih besedah je zato mogoče pričakovati, da bo kateri od članov predsedstva BiH na ustavno sodišče BiH vložil zahtevo za presojo ustavnosti te odločitve. Prepričan je tudi, da jo bo ustavne sodišče v tem primeru po hitrem postopku razveljavilo kot neustavno.

Nataša Pirc Musar in Tanja Fajon.
Nataša Pirc Musar in Tanja Fajon. FOTO: Bobo

Odločitev o prepovedi vstopa po ocenah Blagojevića neustavna tudi, ker je "ni sprejela ustavna vlada Republike Srbske, temveč t. i. vlada, ki je bila izvoljena v nasprotju z ustavo Republike Srbske".

Kot je pojasnil, mandatarja namreč ni predlagal predsednik republike, kot določa ustava Republike Srbske, temveč posameznik Milorad Dodik, ki mu je predsedniška funkcija prenehala po pravnomočni obsodbi, po kateri šest let ne more opravljati političnih funkcij.

Državna volilna komisija v BiH je Dodiku predsedniški mandat zaradi obsodilne sodbe odvzela minuli mesec. Dodik in njegovi sodelavci so sklep ignorirali in Dodika še vedno obravnavajo kot predsednika entitete. Konec avgusta je nato odstopil premier Radovan Višković in začelo se je sestavljanje nove vlade Republike Srbske, ki je dolžnosti prevzela ta teden, a je po mnenju več pravnikov nezakonita in nelegitimna.

milorad dodik tanja fajon nataša pirc musar bih
Naslednji članek

Varnostni svet obsodil izraelski napad v Dohi, a uporabil najšibkejši ukrep

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (48)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jung
12. 09. 2025 12.00
V republiki Srpski sta sigurno zelo zaželjeni,. Približno tako kot v Izraelu.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
12. 09. 2025 11.59
Zato pa smo Slovenci, ker smo nekaj posebnega in vedno bomo počeli kaj posebnega nasprm ostalega Balkana. V Sloveniji je zakoreninjen najhujši podzemni kriminal iz Republike Srbske in to bi bilo treba uničiti... in vam garantiram, da bo Slovenija še bolj varna.
ODGOVORI
0 0
rahlo_nepristranski
12. 09. 2025 11.59
+2
Kamor pridejo ti levičarji delajo zgago, sedaj tudi že v drugih državah... Sramota, samo kaj ko ne poznajo sramu
ODGOVORI
2 0
2mt8
12. 09. 2025 11.58
+1
Avstrija in Slovenija sta Dodiku prepovedali vstop. Ampak v Avstriji Dodik ne pere denarja ker tam nima povezanih podjetij, oseb in bančnih računov, v Sloveniji pa vse to ima...
ODGOVORI
1 0
Yon Dan
12. 09. 2025 11.57
+1
Jaz bi jima prepovedal vstop v Slovenijo.
ODGOVORI
1 0
HayekLibertarec
12. 09. 2025 11.57
Ali ni dolžnost politikov delati v dobrobit državljanov. Z raznimi sklepi v zadnjem času samo poslapšujejo položaj naših podjetij. Z raznimi prepovedmi pa v zadnjem času samo zapirajo vrata našemu gospodarstvu, ki mu očitno glede na podatke Umarja že tako ne gre preveč dobro.
ODGOVORI
0 0
abmam
12. 09. 2025 11.56
+1
Tik tak, tik tak, avšama se politični čas odteka.
ODGOVORI
1 0
DEBELA OLIVA
12. 09. 2025 11.53
+3
Na mesto z gospodarstvom se ukvarjajo z nekimi brezveznimi državami in njihovimi vodji ... kako bedno početje ... HALO GOSPODARSTVO CRKUJE !!!
ODGOVORI
3 0
Teofil
12. 09. 2025 11.51
+5
Če smo demokratična družba,potem ti dve ne smeta več zastopati Slovenije na mednarodnem prizorisču.
ODGOVORI
6 1
Rožle Patriot
12. 09. 2025 11.46
+5
V bistvu me ne zanima Bosna, kot tudi ne te 2 Bosanke .. !!!
ODGOVORI
6 1
Ol77
12. 09. 2025 11.45
+10
te dve bi že davno mogle v zapor zaradi izdajstva lastnega ljudstva
ODGOVORI
11 1
Magic-G-spot
12. 09. 2025 11.47
+0
Tako je in utaje davkoc in podpiri terorizmu.
ODGOVORI
2 2
Artechh
12. 09. 2025 11.44
+2
Škoda. In vesel istočasno. Nej greta tja ne morm vidt jih
ODGOVORI
3 1
wsharky
12. 09. 2025 11.44
+5
ko motoristki vladata je vse mogoče
ODGOVORI
6 1
zibertmi
12. 09. 2025 11.43
+2
smo samostojna država.lahko prepovemo vstop komur hočemo.lahko ljudi ,če je potrebno ,tudi deportiramo iz države in jim prepovemo ponoven vstop.
ODGOVORI
5 3
300 let do specialista
12. 09. 2025 11.42
+8
Ko "vladata" novinarki... Slovenija od kod lepote tvoje...
ODGOVORI
9 1
Kriplin
12. 09. 2025 11.41
+6
Jasno, da je odločitev dvakrat neustavna, saj gre za DVE dondi.
ODGOVORI
7 1
rdeča petokraka
12. 09. 2025 11.41
+5
Ja lepotičke potem pa pojdita v Banja luko in dokazujta svoje "pravno nična"
ODGOVORI
6 1
Bolfenk2
12. 09. 2025 11.39
+4
Golobnjak ne samo da je uničil Slovenijo ampak nas bo še skregal z vsemi po svetu in na Balkanu.
ODGOVORI
7 3
Evropa_Evropejcem
12. 09. 2025 11.38
+14
Tem dvem uničevalkam Evrope bi bilo treba prepovedati vstop v Slovenijo.
ODGOVORI
16 2
zibertmi
12. 09. 2025 11.44
-1
janez je uničil vse ,tudi plevel v kleti
ODGOVORI
2 3
Rožle Patriot
12. 09. 2025 11.37
+9
Aha, vidim, da ste dolgotrajno sramoto raje skrili ... !!!
ODGOVORI
10 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256