Ostri odzivi iz BiH: 'Prepoved vstopa pravno nična in dvakratno neustavna'

Vlada Republike Srbske je v četrtek sprejela odločitev, da Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon prepove vstop v entiteto, in naročila notranjemu ministrstvu, da jima onemogoči vstop na ozemlje Republike Srbske. Za ukrep se je odločila po odločitvi slovenske vlade, ki je razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo.

Predsednik bosansko-hercegovske levosredinske Naše stranke Edin Forto, ki je tudi minister za komunikacije in promet BiH, je po odločitvi vlade Republike Srbske v četrtek po poročanju sarajevskih medijev povabil Pirc Musarjevo in Fajonovo v BiH. "Lahko prideta in obiščeta katerikoli njen del, vključno z ozemljem entitete Republike Srbske," je sporočil.

Odločitev vlade Republike Srbske je označil za pravno nično in politično škandalozno.

"Entiteta nima nikakršne pravice voditi zunanje politike ali izrekati prepovedi tujim državnikom. To je še eno dejanje samovolje Milorada Dodika, ki si prisvaja institucije Republike Srbske za osebne politične obračune in neposredno škodi ugledu BiH," je dejal.

Pravni strokovnjak in poznavalec ustavnega prava Milan Blagojević iz Banjaluke je za STA ocenil, da je odločitev o prepovedi vstopa slovenski predsednici in ministrici dvakratno neustavna. Opozoril je, da je v nasprotju z ustavo BiH, ker gre za vprašanje zunanje politike, za katero je po ustavi BiH pristojna izključno država BiH, in sicer predsedstvo BiH.

Po njegovih besedah je zato mogoče pričakovati, da bo kateri od članov predsedstva BiH na ustavno sodišče BiH vložil zahtevo za presojo ustavnosti te odločitve. Prepričan je tudi, da jo bo ustavne sodišče v tem primeru po hitrem postopku razveljavilo kot neustavno.