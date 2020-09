V knjigi Melania in jaz, ki je izšla v ZDA, je njena nekdanja prijateljica Stephanie Winston Wolkoff zapisala, da si želi, da Melanie Trump nikoli ne bi spoznala. V knjigi odstira zaveso na še vedno skrivnostno življenje ameriške prve dame. V Beli hiši so se v Melanijinem imenu odzvali in avtorico knjige opisali kot globoko negotovo žensko, ki želi biti pomembna.