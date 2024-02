Ostro nad papeža: 'Ne bi me presenetilo, če bi Rupnika spoznali za nedolžnega'

Mednarodna organizacija BishopAccountability, ki preiskuje spolne zlorabe duhovnikov, je v torek predstavila svoje delo. Papeža Frančiška so obtožili, da nasprotuje reformam, ki bi resno obravnavale problem duhovniške spolne zlorabe otrok in ranljivih odraslih. Prvi mož Vatikana pa da si "oči zatiska" tudi pred (fizičnimi in spolnimi) napadi duhovnikov nad redovnicami, ki morajo v primeru zanositve pogosto splaviti. Ob tem so posebej poudarili tudi primer slovenskega duhovnika Marka Rupnika.

Februarja 2019 je papež Frančišek obljubil, da bo naredil vse, da bodo duhovniki in škofje, ki so spolno zlorabili otroke ter svoje zločine prikrivali, kaznovani. Vrh pred petimi leti naj bi predstavljal prelomnico pri reševanju škandala, ki katoliško cerkev obdaja že desetletja. Frančišek je le teden pred tem zgodovinskim vrhom postal prvi papež, ki je javno priznal, da so duhovniki spolno zlorabljali tudi redovnice. Tri mesece kasneje je Vatikan za vsako škofijo določil postopke za poročanje o domnevnih zlorabah ter za spodbujanje odgovornosti za dejanja škofov in kardinalov. Ob tem pa je odpravil tudi pravilo "papeške tajnosti" (op. p. kodeksa zaupnosti), s čimer je želel zagotoviti večjo preglednost v primerih spolnih zlorab.

Papež Frančišek FOTO: AP icon-expand

Vendar pa mednarodna organizacija aktivistov BishopAccountability, ki že dve desetletji preiskuje pedofilijo v cerkvi, pet let kasneje ocenjuje, da papež svojih obljub ni izpolnil ter da nova pravila niso prinesla bistvenih sprememb, poroča Guardian. 'Papež še vedno podpira obtožene zlorabe. Vzorec se nadaljuje' V torek je tako organizacija s svojo soustanoviteljico Anne Barrett Doyle na čelu v Rimu predstavila 10 primerov, ki naj bi po njihovi oceni dokazovali, da je bil papež bolj naklonjen obtoženim škofom in klerikom kot pa njihovim žrtvam. Vsi primeri so se zgodili od leta 2019 dalje, torej po obljubi papeža.

Med omenjene primere pa je organizacija uvrstila tudi slovenskega duhovnika Marka Rupnika, ki so ga zaradi enega najhujših prestopkov v katoliški cerkvi, zlorabe zakramenta spovedi po spolnem odnosu z žensko, leta 2020 izobčili. A patra so kljub zlorabi zakramenta in več obtožbam spolnih in psihičnih napadov na redovnice, kar je po pričevanjih trajalo kar tri desetletja, leta 2023 znova sprejeli v rodno koprsko škofijo. Doylova poudarja, da tu ne gre za le nekaj redkih slabih primerov, ki sicer ostajajo ob sicer dobrih rezultatih. "Tukaj govorimo o nadaljevanju vzorca, po katerem papež podpira obtožene zlorabe," je dejala novinarjem v Rimu. Kot je v jutranji kroniki poročal tudi RTV, je soustanoviteljica organizacije ob tem dodala, da je ne bi presenetilo, če bi dikasterij za nauk vere naposled Rupnika prepoznal za nedolžnega.

Marko Ivan Rupnik FOTO: Slovenski jezuiti icon-expand

"Papež postopka ne bi znova odprl, če ne bi doživel negativne kritike. Papež se ni spreobrnil, temveč želi le zamejiti škodo," meni Doylova. Verjame namreč, da papež reformi nasprotuje, saj da so bili njegovi ukrepi zasnovani tako, da imajo majhen učinek, pa poroča Guardian. 'Posiljene redovnice, ki zanosijo, silijo v splave, zanje celo plačujejo' Vatikan je že več desetletij pred javnim priznanjem Frančiška vedel, da duhovniki zlorabljajo redovnice, kljub njegovi "zavezanosti" boju proti tem grozljivim dejanjem pa se v praksi ni spremenilo prav veliko, poudarja aktivistka in žrtev spolne zlorabe duhovnika Doris Reisinger. Je tudi avtorica raziskovalnega prispevka o dekletih in ženskah, ki so po spolni zlorabi duhovnika zanosile, in njihovih kasnejših prisilnih splavih. "Medtem ko papež javno obsoja splav, primerja ga celo z najemom plačanega morilca, pa si pred duhovniki, ki nune silijo v splav, zatiska oči," je dejala. In čeprav so si nekatere redovnice upale spregovoriti o spolnih zlorabah, ki so jih doživele zaradi duhovnikov in drugih klerikov, pa Reisingerjeva poudarja, da je večino še vedno preveč strah, da bi zlorabe razkrile.