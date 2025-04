Ostrostrelec Kim 'zadel' točno v sredino sredino tarče

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA si je Kim Džong-un ogledal taktično usposabljanje in tekmovanje v streljanju z malokalibrskim orožjem, ki so ga po programu usposabljanja izvedli borci različnih enot za specialno delovanje. "Pogumni borci, ki so zrasli v najmočnejšo bojno skupino in jedro avantgarde oboroženih sil Severne Koreje, so pod izjemnim vodstvom velikega briljantnega poveljnika pokazali neprekosljivo moč in pogum in v v vseh vajah v celoti prikazali veliko sposobnost neodvisnega delovanja ter borbenost in strelsko sposobnost naše nepremagljive vojske," poroča KCNA.

Po navedbah agencije in objavljeni fotografijah je voditelj osebno je izvedel testno streljanje z novo ostrostrelsko puško, ki jo bodo kmalu v uporabo prejele enote za specialno delovanje. "Seznanil se je z rezultati ter izrazil veliko zadovoljstvo nad zmogljivostjo in močjo puške, ki jo je proizvedla domača industrija."