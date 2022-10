Osumljenca v izginotju Madeleine McCann obtožili več kaznivih dejanj

"Natančneje, obtoženemu se očita tri kazniva dejanja hudega posilstva in dve kaznivi dejanji spolne zlorabe otrok," so dodali na tožilstvu.

Obtožbe vključujejo posilstvo in pretepanje 70- do 80-letne ženske v njenem počitniškem stanovanju na Portugalskem, pretepanje in posilstvo dekleta, starejšega od 14 let, ter posilstvo 20-letne ženske iz Irske. 7. aprila 2007 naj bi se 10-letni nemški deklici na plaži v Salemi v okrožju Faro na Portugalskem razkril oz. pokazal svoj spolni ud. Enako je storil še 11-letni portugalski deklici.

Madeleine je bila leta 2007 z družino na počitnicah v kraju Praia da Luz v regiji Algarve na Portugalskem, ko je izginila iz njihovega počitniškega stanovanja. Preiskovalci verjamejo, da je 45-letni obsojeni spolni prestopnik, potem ko je Madeleine ugrabil, še ubil, sicer pa Brueckner zanika vpletenost v njeno izginotje.