Osumljenca v primeru izginotja Madeleine McCann izpustili iz zapora

Glavnega osumljenca v primeru izginotja deklice Madeleine McCann so izpustili iz zapora v Nemčiji. Osumljeni 48-letni Christian Brückner je namreč od leta 2019 prestajal zaporno kazen, potem ko je bil spoznan za krivega posilstva.

Leta 2020 je postalo znano, da Zvezni urad kriminalistične policije in državno tožilstvo v Braunschweigu menita, da je Brückner, sicer tudi obsojeni pedofil, morilec male Maddie, ki je leta 2007 izginila iz počitniškega hiše v Algarveju. FOTO: Profimedia icon-expand

Ura je bila natanko 9.14, ko so se odprla vrata nemškega zapora Sehnde in se je skozi njih odpeljal črn karavan Audi A5 – 48-letni Christian Brückner, glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann, je na prostosti. V najetem avtomobilu naj bi ga na svobodo 'popeljal' njegov odvetnik Friedrich Fülscher. Brückner se je po poročanju nemških medijev pred številnimi fotografi in objektivi kamer z odejo pokrit čez glavo skrival na zadnjih sedežih.

Z elektronsko napravo na gležnju

Za zapahi se je 48-letnik znašel zaradi posilstva. Leta 2005 je na Portugalskem posilil takrat 72-letno Američanko, za kar so ga leta 2019 obsodili na sedem in pol leta zapora. V zvezi s spolnim prestopništvom je bil sicer obsojen že večkrat. Nemški in britanski preiskovalci ga sumijo tudi vpletenosti v odmeven primer iz leta 2007, ko je takrat triletna Maddie izginila iz apartmajskega kompleksa v mestu Praia da Luz na Portugalskem. Brückner po navedbah nemških medijev še vedno ostaja glavni osumljenec, a zoper njega zaenkrat niso podali še nobene uradne obtožbe. Preiskovalci in sodstvo kljub temu ostajajo v pripravljenosti in ga bodo v prihodnje budno spremljali, pred njim so posvarili celo javnost, poroča nemški Bild. Tožilstvo je prav tako zahtevalo, da zaradi "potencialne nevarnosti" na gležnju ves čas nosi elektronsko napravo, namenjeno nadzoru, in oblastem preda potni list. "Domnevamo lahko, da bo svoja dejanja skušal ponoviti," je za tiskovno agencijo AFP opozoril predstavnik za odnose z javnostmi tožilstva v Braunschweigu Christian Wolters.

Tudi strokovnjak, ki je sodeloval v kazenskem postopku zoper Brücknerja, je dejal, da predstavlja "absolutno najvišjo stopnjo nevarnosti". V zaporu ni bil deležen nobene terapije in ni sodeloval z oblastmi. Tožilstvo v Braunschweigu pa je tudi po izpustu zahtevalo stroge pogoje: poleg nadzora z elektronsko napravo in prepovedi potovanja še obvezno prijavo vsake spremembe prebivališča.

Deželno sodišče v Hildesheimu naj bi kljub nasprotovanju njegovega odvetnika temu prikimalo.

'Veliko hrupa za nič'

Pod drobnogledom policije v zvezi s primerom McCann se je Brückner znašel leta 2019. Tožilstvo v nemškem Braunschweigu je nato leto pozneje nepričakovano sporočilo, da domneva, da je deklica mrtva, in da ima osumljenca. Brücknerjev odvetnik Friedrich Fülscher je sume označil za "množično kampanjo obsojanja", preiskavo primera pa opisal kot "popolnoma brez vsebine – veliko hrupa za nič". Opozoril je, da v tej zadevi ni nobene obtožbe in da velja domneva nedolžnosti. Kritiziral je tudi nemške oblasti, ki da obrambi do danes niso odobrile dostopa do spisov v primeru McCann. "Do zdaj nisem videl še ničesar, kar bi me spravilo v dvom o nedolžnosti moje stranke," je v intervjuju za RTL dejal Fülscher. Spregovoril je tudi o Brücknerjevih načrtih za prihodnost in dodal, da trpi zaradi tesnobe. Novinarju televizijske hiše RTL Ulrichu Oppoldu, ki se je z 48-letnikom tik pred njegovim izpustom srečal v zaporu, pa je Brückner dejal, da si bo, ko bo spet na prostosti, "najprej privoščil spodoben zrezek in pivo". Kot je še povedal, pa preostanka življenja ne želi preživeti v domovini. Tudi preiskovalci domnevajo, da bo želel pobegniti ali se skriti, a so ga v njegovih namerah prehiteli – poleg ukrepov, ki jih je zanj odredilo sodišče, se bo moral zdaj tudi redno javljati policistom.