Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Osumljenca v primeru izginotja Madeleine McCann izpustili iz zapora

Braunschweig / Hannover, 17. 09. 2025 10.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š. , STA
Komentarji
19

Glavnega osumljenca v primeru izginotja deklice Madeleine McCann so izpustili iz zapora v Nemčiji. Osumljeni 48-letni Christian Brückner je namreč od leta 2019 prestajal zaporno kazen, potem ko je bil spoznan za krivega posilstva.

Leta 2020 je postalo znano, da Zvezni urad kriminalistične policije in državno tožilstvo v Braunschweigu menita, da je Brückner, sicer tudi obsojeni pedofil, morilec male Maddie, ki je leta 2007 izginila iz počitniškega hiše v Algarveju.
Leta 2020 je postalo znano, da Zvezni urad kriminalistične policije in državno tožilstvo v Braunschweigu menita, da je Brückner, sicer tudi obsojeni pedofil, morilec male Maddie, ki je leta 2007 izginila iz počitniškega hiše v Algarveju. FOTO: Profimedia

Ura je bila natanko 9.14, ko so se odprla vrata nemškega zapora Sehnde in se je skozi njih odpeljal črn karavan Audi A5 – 48-letni Christian Brückner, glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann, je na prostosti. V najetem avtomobilu naj bi ga na svobodo 'popeljal' njegov odvetnik Friedrich Fülscher. Brückner se je po poročanju nemških medijev pred številnimi fotografi in objektivi kamer z odejo pokrit čez glavo skrival na zadnjih sedežih.

Z elektronsko napravo na gležnju

Za zapahi se je 48-letnik znašel zaradi posilstva. Leta 2005 je na Portugalskem posilil takrat 72-letno Američanko, za kar so ga leta 2019 obsodili na sedem in pol leta zapora. V zvezi s spolnim prestopništvom je bil sicer obsojen že večkrat.

Nemški in britanski preiskovalci ga sumijo tudi vpletenosti v odmeven primer iz leta 2007, ko je takrat triletna Maddie izginila iz apartmajskega kompleksa v mestu Praia da Luz na Portugalskem. Brückner po navedbah nemških medijev še vedno ostaja glavni osumljenec, a zoper njega zaenkrat niso podali še nobene uradne obtožbe. Preiskovalci in sodstvo kljub temu ostajajo v pripravljenosti in ga bodo v prihodnje budno spremljali, pred njim so posvarili celo javnost, poroča nemški Bild. Tožilstvo je prav tako zahtevalo, da zaradi "potencialne nevarnosti" na gležnju ves čas nosi elektronsko napravo, namenjeno nadzoru, in oblastem preda potni list.

"Domnevamo lahko, da bo svoja dejanja skušal ponoviti," je za tiskovno agencijo AFP opozoril predstavnik za odnose z javnostmi tožilstva v Braunschweigu Christian Wolters.

Tudi strokovnjak, ki je sodeloval v kazenskem postopku zoper Brücknerja, je dejal, da predstavlja "absolutno najvišjo stopnjo nevarnosti". V zaporu ni bil deležen nobene terapije in ni sodeloval z oblastmi. Tožilstvo v Braunschweigu pa je tudi po izpustu zahtevalo stroge pogoje: poleg nadzora z elektronsko napravo in prepovedi potovanja še obvezno prijavo vsake spremembe prebivališča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Deželno sodišče v Hildesheimu naj bi kljub nasprotovanju njegovega odvetnika temu prikimalo.

'Veliko hrupa za nič'

Pod drobnogledom policije v zvezi s primerom McCann se je Brückner znašel leta 2019. Tožilstvo v nemškem Braunschweigu je nato leto pozneje nepričakovano sporočilo, da domneva, da je deklica mrtva, in da ima osumljenca. Brücknerjev odvetnik Friedrich Fülscher je sume označil za "množično kampanjo obsojanja", preiskavo primera pa opisal kot "popolnoma brez vsebine – veliko hrupa za nič".  Opozoril je, da v tej zadevi ni nobene obtožbe in da velja domneva nedolžnosti. Kritiziral je tudi nemške oblasti, ki da obrambi do danes niso odobrile dostopa do spisov v primeru McCann. "Do zdaj nisem videl še ničesar, kar bi me spravilo v dvom o nedolžnosti moje stranke," je v intervjuju za RTL dejal Fülscher.

Spregovoril  je tudi o Brücknerjevih načrtih za prihodnost in dodal, da trpi zaradi tesnobe. Novinarju televizijske hiše RTL Ulrichu Oppoldu, ki se je z 48-letnikom tik pred njegovim izpustom srečal v zaporu, pa je Brückner dejal, da si bo, ko bo spet na prostosti, "najprej privoščil spodoben zrezek in pivo". Kot je še povedal, pa preostanka življenja ne želi preživeti v domovini. Tudi preiskovalci domnevajo, da bo želel pobegniti ali se skriti, a so ga v njegovih namerah prehiteli – poleg ukrepov, ki jih je zanj odredilo sodišče, se bo moral zdaj tudi redno javljati policistom.

Preberi še Mineva 18 let od izginotja Madeleine McCann

Skrivnost dekličinega izginotja medtem ostaja nerešena. 3. maja 2007 je brez sledu izginila iz počitniške hiše v Praia da Luz na Portugalskem, preiskovalci pa vse do danes o njej niso našli nobene oprijemljivejše sledi. Večkrat so tudi poudarili, da dokazi v primeru Maddie še vedno ne zadostujejo za nalog za prijetje ali obtožbo.

Christian Brückner prostost zapor Madeleine McCann
Naslednji članek

ZDA podaljšale rok za prodajo TikToka do decembra

Naslednji članek

Zaradi nasilnih protestov iz Machu Picchuja evakuirali 1600 turistov

SORODNI ČLANKI

Primer Madeleine McCann: Glavnega osumljenca bodo kmalu izpustili iz zapora

Med preiskavo izginotja male Maddie naj bi odkrili 'oblačila in kosti'

Na Portugalskem nova preiskava v primeru Madeleine McCann

Poljakinjo, ki trdi, da je Madeleine McCann, obtožili zalezovanja

Glavnega osumljenca za izginotje Madeleine oprostili obtožb posilstva in zlorab

Starša 17 let po izginotju male Maddie: Težko je izgovoriti to številko

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
17. 09. 2025 11.56
+2
Propaganda. Je bel se lahko piše in komentira
ODGOVORI
2 0
kr nekdo
17. 09. 2025 12.05
ja mal pokomentiraš medije pa tako izbrišeko komentar. Pa kao ne spostujes pravil. še moderatorji ne poznajo vse kaj so napisali njihovi novinarji povzetek je, da sta še vedno starša osumljenca in se puskuša pozornost preusmirit drugam.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
17. 09. 2025 11.55
+1
Temu so podtaknili,ker niso imeli izbire.Po moja so tukaj krivci starši.. Da pustiš 2 letnega otroka samega v hiši in se to na kraju ki ga niti sam ne poznaš.Pa,da greš na fopzst in ti je otrok odveč.Rajw bi ga pustila doma pri starših ali komu drugemu v varstvu.Starsa kriva ,mogoče so jo pa prodala,kot tista dva v Srbiji,daxsta lahko bila dalj časa na počitnicah.
ODGOVORI
3 2
AshBurton
17. 09. 2025 11.37
-1
Zakaj starsi ne odgovarjajo za nesposobnost???Odvzet jima pravico biti stars ne pa,da zdaj dobita vso pozornost tega sveta...kako za vraga se pocutijo ostali starsi pogresanih otrok,ki niso nic krivi?
ODGOVORI
2 3
Zvedavi_norec
17. 09. 2025 12.07
A lahko ne sereš?
ODGOVORI
0 0
a res1
17. 09. 2025 11.35
+2
Ne zagovarjam nikogar, ampak, če je to vse res in je na prostosti, hmmm... Mediji pa...
ODGOVORI
3 1
Punanis
17. 09. 2025 11.29
-1
jo že tolk časa iščejo..da je teta v penziji že če je živa
ODGOVORI
1 2
ZIPPO
17. 09. 2025 11.15
-2
Tale bi 100 let nazaj že visel,danes so ga pa po vsem tem še izpustili....
ODGOVORI
2 4
NeXadileC
17. 09. 2025 11.14
+0
Spremembo prebivališča moramo itak vsi prijaviti, a to z gleženjsko zapestnico, najprej pomeni, da ni na prostosti, potem pa da vzpostavljajo novo normalno za prebivalstvo glede zasledovanja in nadzora.
ODGOVORI
2 2
MladoSeme
17. 09. 2025 11.41
+1
Men se zdi se zdi super so posiljevalci oznaceni. Hotu bi met se aplikacijo na keri se pojavijo, tko k pokemongo, da lavfam po svojga froca na igrisce ce bo kaksen v blizini. :)
ODGOVORI
2 1
Darko32
17. 09. 2025 11.06
+11
Temu so podtaknili, ker niso imeli nikogar, da bi mu podturili. Sedaj pa normalno, da niso dali uradne obtožnice, ker se zavedajo, da je v ozadju očitno povsem druga zgodba.
ODGOVORI
11 0
PARTIZAN PEPE
17. 09. 2025 10.58
+10
Ta je žrtveno jagnje...popolnoma drugo ozadje je tukaj...
ODGOVORI
12 2
kr nekdo
17. 09. 2025 10.58
+10
no dejmo to še desetletja pisat. Dejansko nimajo tudi pikice dokazav, da bi lahko bil on. Tolk je to skomercializirano, da mediji kr ne nehate pisat. 18 let je že mimo
ODGOVORI
12 2
kr nekdo
17. 09. 2025 11.11
+4
ja če bi bil moj otrok bi se vprašal ali sem jaz to storil ali kdo od svojcev.
ODGOVORI
5 1
Rožice so zacvetele
17. 09. 2025 11.16
+0
Franc, mojemu otroku se to ne bi, oz. se to ni moglo zgoditi, ker ga nikoli nismo pustili, ne ponoči ne podnevi, samega v hiši.
ODGOVORI
4 4
HUSO BOSS
17. 09. 2025 11.20
+2
FrancRode -Nebi je pustil same nekje v apartmaju in šel zurat..
ODGOVORI
3 1
kr nekdo
17. 09. 2025 11.24
+1
razumljivo, da mnogi sploh ne vedo, kaj se je zgodilo 18 let nazaj. Ja v prvi vrsti jaz kot starš ne bi spal. v glavnem za to, ker bi otroka samega pustil. Pa to nisem tudi otroku 10 let naredil v domačem kraju kaj šele na letovanju v neznanem kraju.
ODGOVORI
2 1
JanezNovak13
17. 09. 2025 10.55
+5
"Domnevamo lahko, da bo svoja dejanja skušal ponoviti," in potem ga izpustijo. Le kdo bi razumel te šolane glave.
ODGOVORI
7 2
Abica
17. 09. 2025 11.09
+5
Jah, prestal je kazen. Potem ga je treba izpustit. Zal obstaja groznja, da bo kaj takega ponovil.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256