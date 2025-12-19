Osumljenca za napad na univerzi Brown našli mrtvega

Osumljenca strelskega napada na univerzi Brown so po šestdnevnem iskanju v več ameriških zveznih državah našli mrtvega v skladišču v Salemu v New Hampshiru, je sporočila policija. Identificirali so ga kot 48-letnega Claudia Nevesa Valenteja, portugalskega državljana, ki je pred približno 25 leti študiral na univerzi v Providenceu na Rhode Islandu. Kot je povedal načelnik policije v mestu Providence Oscar Perez, so video dokazi in namigi javnosti preiskovalce pripeljali do podjetja za izposojo avtomobilov, kjer so odkrili njegovo identiteto. Pri razrešitvi primera je po besedah državnega tožilca Rhode Islanda Petra Neronha pomagala oseba, ki so jo identificirali v bližini osumljenca in se je sama javila po sredini novinarski konferenci. "Pripeljala nas je pripeljala do avtomobila, do imena," je povedal Neronha ter dodal, da je osumljenec čez svojo floridsko registrsko tablico nalepil registrsko tablico iz Maina, da bi prikril svojo identiteto. Pristojni sicer še niso navedli nobenega domnevnega motiva za napad, saj da ostaja še veliko neznank. "Čeprav smo osumljenca našli mrtvega, naše delo še ni končano. Na veliko vprašanj je še treba odgovoriti," je dejal posebni agent FBI Ted Docks. Dodal je, da lokalnim oblasten pri preiskavi pomaga okoli 500 agentov.

Napadalca so v univerzitetnem kampusu ujele varnostne kamere. FOTO: AP

Po besedah državnega tožilca so ob mrtvem Valenteju našli tudi torbo in dva kosa strelnega orožja, dokazi v bližnjem avtomobilu pa se ujemajo s krajem streljanja na univerzi Brown. Prve ugotovitve kažejo, da je Valente umrl zaradi strelne rane, ki si jo je zadal sam, policija pa točnega časa smrti še ni mogla opredeliti. Po mnenju preiskovalcev je deloval sam, poroča televizija ABC.

Z umorjenim profesorjem konec devetdesetih obiskovala isto univerzo na Portugalskem

Vodja univerze Brown Christina Paxson je pojasnila, da je bil Velente na fakulteto Ivy League vpisan od jeseni 2000 do pomladi 2001, kjer je pripravljal doktorat iz fizike. "Trenutno pa z univerzo ni imel nobene aktivne povezave," je dodala.

Javnost je sicer nad preiskavo, za katero se je več dni zdelo, da je zastala, precej negodovala. Policija je prebivalce Rhode Islanda ob tem naprošala za potrpežljivost, v sredo pa objavila nov posnetek moškega, ki hodi po univerzitetnem kampusu s črno masko čez usta. FBI je za informacije, ki bi vodile do strelca, ponudila tudi nagrado v višini 50.000 dolarjev (42.690 evrov).

Preiskovalci so prav tako prepričani, da je 48-letnik dva dni po streljanju na Brownu ubil tudi profesorja s Tehnološkega inštituta v Massachusettsu (MIT). 47-letnega Nuna F Gomesa Loureiro je v ponedeljek ustrelil na njegovem domu v Brooklinu, okoli 80 kilometrov od mesta Providence. Tako žrtev kot osumljenec sta med letoma 1995 in 2000 študirala na isti univerzi na Portugalskem, je sporočila policija. Primera so povezali, ko so na podlagi posnetkov nadzornih kamer in izpovedi prič streljanja na univerzi uspeli identificirati njegovo vozilo. Isti avtomobil so namrež opazili tudi v bližini profesorjevega doma. "Uporabljal je telefon, ki mu ni bilo mogoče slediti," je dejala tožilka ameriške zvezne države Massachusetts Leah B Foley. "Pri prikrivanju sledi je bil prefinjen."

Po streljanju na univerzi Brown FOTO: AP

Umorjeni profesor Loureiro se je leta 2016 pridružil MIT in je bil lani imenovan za vodjo Centra za plazemsko znanost in fuzijo, kjer je delal pri razvoju tehnologije čiste energije in drugih raziskavah. Center je imel takrat več kot 250 zaposlenih v sedmih stavbah. Bil je profesor fizike ter jedrske znanosti in inženirstva, poroča ABC. Odrasel je v Viseuju na Portugalskem in študiral v Lizboni, preden je v Londonu doktoriral, pa piše na spletnih straneh MIT. Pred prihodom na Tehnološki inštitut je bil raziskovalec na inštitutu za jedrsko fuzijo v Lizboni. "Bil je izjemen mentor, prijatelj, učitelj, kolega in vodja, ki so ga vsi občudovali zaradi njegove izrazne in sočutne narave," je za študentski časopis izjavil profesor inženirstva Dennis Whyte.

Osumljenec napada na Univerzi Brown FOTO: AP