Osumljenca za napad z nožem prijel policist, ki ni bil v službi

Po napadu z nožem v Parizu

Po napadu z nožem v Parizu Profimedia

Po napadu z nožem v Parizu

Po napadu z nožem v Parizu Profimedia

Po navedbah policije so bile v napadu okoli 11.30 po srednjeevropskem času na območju Porte de Clichy ranjene tri ženske, ki so jih odpeljali v bolnišnico. Stare so 19, 24 in 36 let.

Še dve osebi sta hudo ranjeni, a nista v smrtni nevarnosti, navaja The Guardian.

Osumljenca za napad je sicer prijel policist, ki danes ni v službi, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nuñez.

Policija njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad.