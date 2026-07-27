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Osumljenca za napad z nožem prijel policist, ki ni bil v službi

Paris, 27. 07. 2026 14.19 pred 39 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Po napadu z nožem v Parizu

Francoska policija je sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema ranil tri osebe. Napadalca je pridržal policist, ki ni bil v službi. Motiv za napad še ni znan.

Po navedbah policije so bile v napadu okoli 11.30 po srednjeevropskem času na območju Porte de Clichy ranjene tri ženske, ki so jih odpeljali v bolnišnico. Stare so 19, 24 in 36 let.

Še dve osebi sta hudo ranjeni, a nista v smrtni nevarnosti, navaja The Guardian.

Osumljenca za napad je sicer prijel policist, ki danes ni v službi, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nuñez.

Policija njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad.

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KOMENTARJI4

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IKOSS
27. 07. 2026 14.48
Odločnost, znanje in za boj primerna sredstva. Ko se je tokratni napadalec soočil z nekom, katerega ni mogel enostavno nadvladati, se je napad končal. Hitreje, ko se to zgodi, hitreje je konec napada in manj je žrtev! Ali je takšna oseba policist, policist v prostem času, ali naključni mimoidoči, je vsebinsko nepomembno.
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Kod.
27. 07. 2026 14.48
Po nekaterih poročilih naj bi 31-letni moški trpel za duševnimi težavami. Med aretacijo naj bi dejal: "Alah mi je to ukazal."..............Duševne težave,se dogaja po Evropi💪
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ho?emVšolo
27. 07. 2026 14.32
Bravo policistu!
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