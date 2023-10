Osumljenca za strelski napad v Mainu našli mrtvega

Iskanje osumljenca se je v petek osredotočilo na gozd in družinsko posestvo osumljenca v sosednjem, 24 kilometrov oddaljenem kraju Bowdoin, oblasti pa so objavile imena 16 moških in dveh ženskih žrtev strelskega pokola. Ranjenih je bilo še 13 ljudi.

Nedaleč od prizorišč zločinov so sicer našli njegov avtomobil in v njem orožje. Policisti naj bi našli tudi njegov mobilni telefon in sporočilo o načrtovanem samomoru, namenjeno sinu, vendar niso pojasnili podrobnosti, je poročala televizija CNN.