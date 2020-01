Osumljenca za trojni umor v Splitu poslali na zagrebško psihiatrijo

25-letni mornar Filip Zavadlav, osumljeni za strelski pohod v Splitu, v katerem so umrle tri osebe, je stopil pred Županijsko državno tožilstvo v Splitu, da bi se izjasnil o krivdi. Toda Zavadlav ni bil v najboljšem stanju, zato so ga razglasili za neprištevnega in ga poslali na psihiatrični oddelek zaporniške bolnišnice v Zagrebu.

O psihičnem stanju Filipa Zavadlava je poročal časnik Slobodna Dalmacija. Kot poročajo, Zavadlav ni bil sposoben odgovarjati na vprašanja. Zaslišanje je bilo predvideno ob 10. uri, toda ko je tožilec Žarko Štrbac videl, v kakšnem stanju je osumljeni, je za oceno zaprosil psihiatrično sodno izvedenko Dolores Britvić. Po pogovoru s 25-letnikom je bilo ugotovljeno, da ni sposoben racionalnega dojemanja razmer in komuniciranja z okolico. Na strelski pokol v drugem največjem hrvaškem mestu se je odzvala tudi aktualna predsednica Kolinda Grabar Kitarović. "Obsojam vsako vrsto nasilja. Nesprejemljivo je, da posamezniki vzamejo pravico v svoje roke, hkrati pa je nesprejemljiva počasnost in neučinkovitost pravosodja. Pravosodni sistem in sistem pregona organiziranega kriminala moramo narediti bolj učinkovit, da bi se državljani lahko počutili bolj varni in zaščiteni," je zapisala v objavi na Twitterju. Minister za notranje zadeve in podpredsednik hrvaške vlade Davor Božinović medtem povsem zaupa strokovnosti, profesionalnosti in učinkovitosti hrvaške policije. "Storili bomo vse, da nivo varnosti dvignemo tako visoko, da se bodo ljudje počutili varno. Policija je pri pregonu organiziranega kriminala dosegla rezultate, ki so boljši kot v preteklih obdobjih," je dejal. Spomnimo, v soboto okrog 15.35 ure je Zavadlav ustrelil tri osebe. Dve sta premineli na kraju dogodka, tretja pa je poškodbam podlegla v bolnišnici. Zavadlav je streljal s kalašnikovo. Oblečen je bil v črno, a se je na begu uspel preobleči ter odvreči avtomatsko puško, ki jo je policija nato našla nedaleč od kraja, kjer so padle tri osebe. Osumljenega so prijeli slabe tri ure po streljanju. V akcijo je bilo vkjučenih 150 policistov. FOTO: Shutterstock Hrvaška policija je zavrnila možnost, da bi šlo za obračun znotraj kriminalnih skupin, so pa pod njihovim drobnogledom še tri osebe, ki naj bi bile povezane z umori.