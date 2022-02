Osumljenca za uboj policistov v Nemčiji sta krivolovca

Policija je še isti dan aretirala osumljenca, stara 38 in 32 let, in sta sedaj v preiskovalnem zaporu. Preiskovalci domnevajo, da sta oba streljala na 24-letno policistko in njenega 29-letnega kolega, ki sta na kraju dogodka podlegla ranam. Policistu naj bi zadala štiri strele, od tega enega v glavo, policistka pa je dobila strel v glavo. V okviru preiskave so tudi zasegli šibrovko in lovsko puško.

Policista v kraju Kusel v zvezni deželi Porenje-Pfalško sta bila v ponedeljek zgodaj zjutraj ustreljena med rutinsko patruljo. Pred tem sta po radijski zvezi sporočila, da sta ustavila sumljivo vozilo in v prtljažniku odkrila mrtvo divjad. Kasneje sta se ponovno oglasila in zaklicala, da streljajo nanju, nato pa je bila radijska zveza prekinjena.

Za zdaj nič ne kaže na to, da bi šlo za politično motivirano dejanje oziroma da bi bila osumljenca povezana s t. i. desno sceno, so še navedli preiskovalci.

Podnebni aktivisti po smrti dveh policistov ustavili blokade nemških cest

V tistem času pa so ravno v Berlinu in Hamburgu podnebni aktivisti blokirali avtocesti, so pa kasneje svojo akcijo, potem ko sta bila ubita dva policista, prekinili. Opustili so tudi načrte za napovedane protestne dogodke v Berlinu, Hamburgu in Frankfurtu.

Kot so navedli aktivisti in kot je potrdila tudi policija ni dokazov, da bi bilo streljanje med preverjanjem prometa v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalška kakorkoli povezano z njihovimi blokadami, se bodo pa pridružili žalovanju ob tem nasilju. Podnebni aktivisti so minuli teden večkrat blokirali ceste in avtoceste, najprej v Berlinu, v ponedeljek pa tudi v Hamburgu in Stuttgartu. Nekateri so se dobesedno prilepili na cesto z lepilom in se nato pritožili, da jih je policija odstranila s pomočjo skalpelov.

Pridržanih je bilo več deset protestnikov, tudi sami pa so postali tarča kritik, saj je bilo v prometni zamašek zaradi blokade ujeto tudi reševalno vozilo. Aktivisti zahtevajo zakon, ki bi zmanjšal količino odpadne hrane, in reformo kmetijstva za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v tem sektorju. Svojo akcijo so poimenovali Vstaja zadnje generacije.