Osumljenca pred sodnikom: eden priznal krivdo, drugi se brani z molkom

Višje sodišče v Zaječarju je pritrdilo tožilstvu, ki je zahtevalo pripor za osumljenca D. D. in S. J. Odredili so jima 30-dnevni pripor. Kot so potrdili za Telegraf, pogovori z družinskimi člani osumljencev še potekajo. Iskanje trupla dveletne deklice se nadaljuje tudi danes. Za zdaj ni podatkov, da bi bil v to kaznivo dejanje vpleten še kdo drug.

"Osumljenca sta bila zaslišana na tožilstvu, pri čemer je D. D. storitev kaznivega dejanja v celoti priznal, J. S. pa se je branil z molkom," so sporočili s tožilstva. Očitajo jima kaznivo dejanje umora otroka, za katerega je po noveli kazenskega zakonika, ki je začela veljati 1. decembra 2019, predvidena kazen dosmrtnega zapora brez možnosti pogojnega izpusta.

Osumljenca so na sodišče privedli vklenjena in s sklonjeno glavo. Oba naj bi po poročanju srbskih medijev opravila psihiatrični pregled v Beogradu v specialni zaporniški bolnišnici, da bi ugotovili njuno prištevnost v času storitve kaznivega dejanja.

Policija je na podlagi pričevanja ugotovila, da je bila deklica po prometni nesreči še živa in da se je v nekem trenutku zbudila med vožnjo na deponijo. Vodja Uprave kriminalistične policije Srbije Ninoslav Cmolić je povedal, da so bili delavci med prvim poligrafskim testiranjem pijani, domnevno pa naj bi bili pijani tudi v času nesreče. Kasneje so poligrafsko preiskavo ponovili.

Kot smo že poročali, naj bi osumljenca deklico povozila s službenim vozilom, njeno negibno telo spravila v prtljažnik in jo odvrgla na divji deponiji. Na smetišče so pristojni napotili forenzične ekipe in bagre, a trupla deklice še niso našli. Danes bodo nadaljevali z iskanjem.