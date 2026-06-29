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Osumljenec 'ni bil nevaren': Oče umiral na ulici, mama mrtva v kleti

Bremen, 29. 06. 2026 06.59 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
N.Š.
Aretacija

Nemčijo pretresa dvojni umor, ki po mnenju odpira neprijetna vprašanja o delovanju sistema. Umorjen je bil zakonski par, otrok je ostal brez staršev, osumljenca pa so našli v koruznem polju. Izkazalo se je, da je oblastem že znan.

V primeru brutalnega dvojnega umora v Bremnu sta umrla 40-letni moški in njegova 35-letna žena. Očeta so z več vbodnimi in ureznimi ranami našli na ulici, mater pa mrtvo v kleti večstanovanjske hiše. V stanovanju je medtem ostal njun dveletni otrok, ki je po poročanju nemških medijev zdaj v oskrbi sorodnikov.

Policija je po dveh dneh iskanja v nedeljo zvečer prijela 22-letnega osumljenca. Pripadniki posebne policijske enote so ga našli v koruznem polju v kraju Schwanewede v Spodnji Saški, severozahodno od Bremna.

Moški je bil ob prijetju življenjsko ogrožen. Policisti so ga morali na kraju oživljati, nato pa so ga pod policijskim spremstvom prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja pod nadzorom. Kako je bil poškodovan, policija za zdaj ne razkriva.

Do osumljenca so kriminalisti prišli tudi s pomočjo informacij občanov in sodelovanja s policijo Spodnje Saške. Preiskava umorov še poteka.

Najprej našli umirajočega očeta, nato še mrtvo mater

Zločin se je zgodil v petek popoldne v bremenski četrti Fähr-Lobbendorf oziroma Vegesack.

Okoli 14. ure so prebivalci poklicali policijo, ker so na ulici opazili hudo ranjenega moškega, ki je glasno klical na pomoč. Reševalci so 40-letnika našli z več vbodnimi in ureznimi ranami, vendar mu kljub takojšnjemu oživljanju niso mogli več rešiti življenja.

Med pregledom bližnje večstanovanjske hiše so policisti v kleti našli še truplo njegove 35-letne žene. Po navedbah preiskovalcev sta oba umrla nasilne smrti.

Po poročanju nemškega časnika Bild je v stanovanju para ostal njun dveletni otrok. Policija tega podatka uradno ni komentirala, mediji pa poročajo, da je otrok zdaj pri sorodnikih.

Nemška policija
Nemška policija
FOTO: Shutterstock

Živel v isti hiši

Nemški mediji poročajo, da je osumljeni 22-letnik živel v istem večstanovanjskem objektu kot umorjena družina – v spodnjem stanovanju z materjo, medtem ko je zakonski par z otrokom živel nad njima. Motiv zločina ostaja neznan.

Aprila napadel policiste, psihiatri ocenili, da ni nevaren

A tisto, kar najbolj bega javnost je, kako je mogoče, da ni nihče opazil, da se pripravlja tragedija. Policiji je bil namreč osumljenec že znan. Aprila so sosedje prijavili streljanje z zračno puško. Ko so policisti prispeli na kraj, je 22-letnik skočil skozi okno in se skril v grmovje.

Po navedbah severnonemškega javnega servisa NDR je nato proti policistom zamahoval z dolgo cevjo, na katero je bilo pritrjeno rezilo. Policisti so ga obvladali z električnim paralizatorjem.

Pri hišni preiskavi so našli več nevarnih in prepovedanih predmetov, med drugim plinsko pištolo in teleskopski pendrek.

Po incidentu so ga odpeljali na psihiatrično oceno, vendar zdravniki niso ugotovili duševne bolezni ali nevarnosti za okolico, zaradi katere bi ga lahko zadržali na zdravljenju. Zato je bil iz ustanove odpuščen.

A razplet dogajanja po mnenju mnogih pod vprašaj postavlja tako strokovnost ocene kot to, da za svoje početje ni bil resno kaznovan. 

umor nemčija psihiatrija

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KOMENTARJI14

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mackon08
29. 06. 2026 09.18
Psihijatru bi morali doživljensko odvzet licenco pa še kazensko ga ovaditi.
Odgovori
0 0
realist9000
29. 06. 2026 09.08
Na žalost smo v sistemu, ko se brani storilca in ne žrtve. Isto je pri nas. So že koga dali v pripor po prisluhih Black Cube? Bolj se ukvarjajo kdo jih je posnel, kot pa s tistimi, ki imajo prste v marmeladi.
Odgovori
+6
7 1
borjac
29. 06. 2026 09.15
Židovski Black Cube je postavil Izraelskega guvernerja za Slovenijo , Janeza Janšo...ki je zamenjal vse direktorje , ki bi mu lahko škodovali , Sova , policija , NPU ... torej ????
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
29. 06. 2026 09.18
Borjac, Golob je naredil enako leta 2022, je Golob tudi izraelski guverner Slovenije?
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
29. 06. 2026 08.45
Zanimivo bo slišati kaj je bil razlog da je bil osumljenec ob prijetju življenjsko ogrožen. So se policaji igrali sodnike in rablje?
Odgovori
-12
1 13
tmj
29. 06. 2026 08.49
le zakaj se ne bi? ubil je starse 2 letnega otroka tebe pa skrbi ce so se policisti igrali rablje in sodnike
Odgovori
+15
15 0
Sky58
29. 06. 2026 08.51
Dva dni brez vode v koruzi na tej vročini pa je verjetno omedlel
Odgovori
+5
5 0
devlon
29. 06. 2026 08.41
toliko o tem, koliko kredibilnosti ima psihiatrična stroka.
Odgovori
+17
17 0
energetik10
29. 06. 2026 08.59
problem je ker psihiatrov noben ne more “analizirat”. Kje pise da je psihiater normalen? Kdo ga bo ocenil?
Odgovori
+2
2 0
belyugo
29. 06. 2026 09.13
Sem se nekoč v duševni stiski obrnila po pomoč k terapevtu. Po dveh urah mi je bilo jasno, da ima precej večje probleme od mene.
Odgovori
+1
1 0
Lark
29. 06. 2026 08.40
A je treba reči, kaj se je nekoč naredilo s takšnimi pacienti?
Odgovori
+12
13 1
Groucho Marx
29. 06. 2026 08.14
Našla se bo kakšna tukajšnja brihtola in izjavila, da za brezveze ju že ni. Da je dete povzročalo neznosen hrup itd.
Odgovori
+14
14 0
AnneBT
29. 06. 2026 08.23
te brihtole so popolnoma nepomembne, ker sanjarijo nekaj sredi belega dneva po platformah, drugače bi že bili v zaporu. se pa vedno najde kakšna takšna cvetka, ja. bolj je problematično, da se zaupa stroki, ki to ni, kot je to psihiatrični foh že večkrat pokazal. težko je predvidevat dogodke, ampak policija in psihiatrija morata pač nujno malo pojačat preventivne ukrepe.
Odgovori
+1
2 1
Lepdan123
29. 06. 2026 08.45
Ja, res. Velikokrat se spravijo na žrtev, potem se pa čudijo, zakaj nekdo nasilja ne prijavi. Le zakaj.
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+3
3 0
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