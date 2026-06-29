Osumljenec 'ni bil nevaren': Oče umiral na ulici, mama mrtva v kleti

V primeru brutalnega dvojnega umora v Bremnu sta umrla 40-letni moški in njegova 35-letna žena. Očeta so z več vbodnimi in ureznimi ranami našli na ulici, mater pa mrtvo v kleti večstanovanjske hiše. V stanovanju je medtem ostal njun dveletni otrok, ki je po poročanju nemških medijev zdaj v oskrbi sorodnikov. Policija je po dveh dneh iskanja v nedeljo zvečer prijela 22-letnega osumljenca. Pripadniki posebne policijske enote so ga našli v koruznem polju v kraju Schwanewede v Spodnji Saški, severozahodno od Bremna. Moški je bil ob prijetju življenjsko ogrožen. Policisti so ga morali na kraju oživljati, nato pa so ga pod policijskim spremstvom prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja pod nadzorom. Kako je bil poškodovan, policija za zdaj ne razkriva. Do osumljenca so kriminalisti prišli tudi s pomočjo informacij občanov in sodelovanja s policijo Spodnje Saške. Preiskava umorov še poteka.

Najprej našli umirajočega očeta, nato še mrtvo mater

Zločin se je zgodil v petek popoldne v bremenski četrti Fähr-Lobbendorf oziroma Vegesack. Okoli 14. ure so prebivalci poklicali policijo, ker so na ulici opazili hudo ranjenega moškega, ki je glasno klical na pomoč. Reševalci so 40-letnika našli z več vbodnimi in ureznimi ranami, vendar mu kljub takojšnjemu oživljanju niso mogli več rešiti življenja. Med pregledom bližnje večstanovanjske hiše so policisti v kleti našli še truplo njegove 35-letne žene. Po navedbah preiskovalcev sta oba umrla nasilne smrti. Po poročanju nemškega časnika Bild je v stanovanju para ostal njun dveletni otrok. Policija tega podatka uradno ni komentirala, mediji pa poročajo, da je otrok zdaj pri sorodnikih.

Nemška policija FOTO: Shutterstock

Živel v isti hiši

Nemški mediji poročajo, da je osumljeni 22-letnik živel v istem večstanovanjskem objektu kot umorjena družina – v spodnjem stanovanju z materjo, medtem ko je zakonski par z otrokom živel nad njima. Motiv zločina ostaja neznan.

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