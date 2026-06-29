Osumljenec 'ni bil nevaren': Oče umiral na ulici, mama mrtva v kleti

V primeru brutalnega dvojnega umora v Bremnu sta umrla 40-letni moški in njegova 35-letna žena. Očeta so z več vbodnimi in ureznimi ranami našli na ulici, mater pa mrtvo v kleti večstanovanjske hiše. V stanovanju je medtem ostal njun dveletni otrok, ki je po poročanju nemških medijev zdaj v oskrbi sorodnikov.
Policija je po dveh dneh iskanja v nedeljo zvečer prijela 22-letnega osumljenca. Pripadniki posebne policijske enote so ga našli v koruznem polju v kraju Schwanewede v Spodnji Saški, severozahodno od Bremna.
Moški je bil ob prijetju življenjsko ogrožen. Policisti so ga morali na kraju oživljati, nato pa so ga pod policijskim spremstvom prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja pod nadzorom. Kako je bil poškodovan, policija za zdaj ne razkriva.
Do osumljenca so kriminalisti prišli tudi s pomočjo informacij občanov in sodelovanja s policijo Spodnje Saške. Preiskava umorov še poteka.
Najprej našli umirajočega očeta, nato še mrtvo mater
Zločin se je zgodil v petek popoldne v bremenski četrti Fähr-Lobbendorf oziroma Vegesack.
Okoli 14. ure so prebivalci poklicali policijo, ker so na ulici opazili hudo ranjenega moškega, ki je glasno klical na pomoč. Reševalci so 40-letnika našli z več vbodnimi in ureznimi ranami, vendar mu kljub takojšnjemu oživljanju niso mogli več rešiti življenja.
Med pregledom bližnje večstanovanjske hiše so policisti v kleti našli še truplo njegove 35-letne žene. Po navedbah preiskovalcev sta oba umrla nasilne smrti.
Po poročanju nemškega časnika Bild je v stanovanju para ostal njun dveletni otrok. Policija tega podatka uradno ni komentirala, mediji pa poročajo, da je otrok zdaj pri sorodnikih.
Živel v isti hiši
Nemški mediji poročajo, da je osumljeni 22-letnik živel v istem večstanovanjskem objektu kot umorjena družina – v spodnjem stanovanju z materjo, medtem ko je zakonski par z otrokom živel nad njima. Motiv zločina ostaja neznan.
Aprila napadel policiste, psihiatri ocenili, da ni nevaren
A tisto, kar najbolj bega javnost je, kako je mogoče, da ni nihče opazil, da se pripravlja tragedija. Policiji je bil namreč osumljenec že znan. Aprila so sosedje prijavili streljanje z zračno puško. Ko so policisti prispeli na kraj, je 22-letnik skočil skozi okno in se skril v grmovje.
Po navedbah severnonemškega javnega servisa NDR je nato proti policistom zamahoval z dolgo cevjo, na katero je bilo pritrjeno rezilo. Policisti so ga obvladali z električnim paralizatorjem.
Pri hišni preiskavi so našli več nevarnih in prepovedanih predmetov, med drugim plinsko pištolo in teleskopski pendrek.
Po incidentu so ga odpeljali na psihiatrično oceno, vendar zdravniki niso ugotovili duševne bolezni ali nevarnosti za okolico, zaradi katere bi ga lahko zadržali na zdravljenju. Zato je bil iz ustanove odpuščen.
A razplet dogajanja po mnenju mnogih pod vprašaj postavlja tako strokovnost ocene kot to, da za svoje početje ni bil resno kaznovan.
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