Osumljenec prijet, kraj v solzah zaradi nesmiselne smrti 19-letnika

Zaradi nevarnosti so oblasti prebivalce opozorile, naj se mu ne približujejo, če bi ga opazili. V Drnišu so danes zaprli šole in vrtce, prebivalci pa so noč preživeli v strahu in negotovosti. Policija je v nedeljo objavila tudi fotografijo osumljenca in pozvala javnost k previdnosti.

19-letnik je bil ustreljen v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše v Drnišu, kamor je prišel dostavit pico. Po navedbah policije je osumljenec po streljanju pobegnil peš, z nahrbtnikom, nato pa se skril na težko dostopnem območju med Drnišem in Miljevci, kjer so številne jame, kamenolomi in gosto poraščeni predeli, poroča net.hr .

Po neuradnih informacijah naj bi vse kazalo, da je bil zločin načrtovan. Sosedi naj bi povedali, da je osumljenec v zadnjem času kupoval konzerve in si domnevno pripravljal zaloge na območju, kamor je pobegnil. Pojavile so se tudi informacije, da naj bi se zanimal za urnike dostavljavcev.

Primer je pretresel Hrvaško tudi zaradi osumljenčeve preteklosti. Kristijan Aleksić je bil namreč že obsojen zaradi umora. Ko je bil star 18 let, je leta 1992 umoril 22-letno Marijano Sučević. Med sprehodom do babičine hiše jo je po navedbah hrvaških medijev 17-krat zabodel z nožem, pri čemer naj bi orožje posebej predelal, da bi imel trdnejši oprijem. Pri napadu je uporabil tudi kovinsko palico.

Zločin je priznal šele leta 2001, ko se je začelo sojenje. Obsojen je bil na 12 let zapora, izrečeno pa mu je bilo tudi obvezno psihiatrično zdravljenje. Po poročanju hrvaških medijev je bil obseden s prizori filmskega nasilja, na dimnik družinske hiše pa naj bi celo napisal datum svojega prvega umora.

V ljudeh je zbujal nelagodje, mnogi so se ga izogibali, tudi dostavljavcem naj bi bilo nelagodno. Tako naj bi se po nekaterih informacijah nesrečni fant na naslovu znašel, ker je dostavljavec, ki je bil dejansko na vrsti za dostavo, dejal, da tja ne želi.

Prebivalci so sicer v šoku, objokujejo izgubo mladega življenja in se sprašujejo - zakaj? Smrt mladega fanta, ki je imel pred seboj še vse življenje, se jim zdi "nesmiselna", se pa tudi mnogi sprašujejo, zakaj se je lahko oseba z morilskimi nagnjenji mirno sprehajala med njimi. Še posebej, ker njegova osebnost ni bila ravnost skrivnost.

Pred 25 leti se je med sojenjem z Aleksićem srečal tudi novinar Dragan Miljuš. "Njegova reakcija ... ni pokazal nobene empatije, nobene zaskrbljenosti. Bil je zelo vesel, da še ni bilo poldne, saj bo s sodišča pravočasno prišel v zapor in bo lahko kosil. Sodili so mu, kot da je prišteven, že sama njegova reakcija na sodbo pa je kazala, da gre za osebo z resnimi psihičnimi težavami," se spominja Miljuš.

Kriminalistična preiskava umora 19-letnega dostavljavca, ki je šele začel z delom v lokalni piceriji, še poteka.