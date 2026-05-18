Tujina

Osumljenec prijet, kraj v solzah zaradi nesmiselne smrti 19-letnika

Drniš, 18. 05. 2026 07.20 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
N.Š.
Intenzivna iskalna akcija na Hrvaškem

V hrvaškem Drnišu se je končal lov na 50-letnega Kristijana Aleksića, osumljenega brutalnega umora 19-letnega dostavljavca pice. Policija ga je prijela v ponedeljek zgodaj zjutraj, po intenzivni iskalni akciji, v kateri so sodelovali pripadniki specialne policije, policijski psi, droni, helikopterji in termovizijske kamere.

19-letnik je bil ustreljen v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše v Drnišu, kamor je prišel dostavit pico. Po navedbah policije je osumljenec po streljanju pobegnil peš, z nahrbtnikom, nato pa se skril na težko dostopnem območju med Drnišem in Miljevci, kjer so številne jame, kamenolomi in gosto poraščeni predeli, poroča net.hr.

Zaradi nevarnosti so oblasti prebivalce opozorile, naj se mu ne približujejo, če bi ga opazili. V Drnišu so danes zaprli šole in vrtce, prebivalci pa so noč preživeli v strahu in negotovosti. Policija je v nedeljo objavila tudi fotografijo osumljenca in pozvala javnost k previdnosti.

Potekala je intenzivna iskalna akcija.
FOTO: Bobo Pixsell

Po neuradnih informacijah naj bi vse kazalo, da je bil zločin načrtovan. Sosedi naj bi povedali, da je osumljenec v zadnjem času kupoval konzerve in si domnevno pripravljal zaloge na območju, kamor je pobegnil. Pojavile so se tudi informacije, da naj bi se zanimal za urnike dostavljavcev.

Že moril v preteklosti

Primer je pretresel Hrvaško tudi zaradi osumljenčeve preteklosti. Kristijan Aleksić je bil namreč že obsojen zaradi umora. Ko je bil star 18 let, je leta 1992 umoril 22-letno Marijano Sučević. Med sprehodom do babičine hiše jo je po navedbah hrvaških medijev 17-krat zabodel z nožem, pri čemer naj bi orožje posebej predelal, da bi imel trdnejši oprijem. Pri napadu je uporabil tudi kovinsko palico.

Zločin je priznal šele leta 2001, ko se je začelo sojenje. Obsojen je bil na 12 let zapora, izrečeno pa mu je bilo tudi obvezno psihiatrično zdravljenje. Po poročanju hrvaških medijev je bil obseden s prizori filmskega nasilja, na dimnik družinske hiše pa naj bi celo napisal datum svojega prvega umora.

V ljudeh je zbujal nelagodje, mnogi so se ga izogibali, tudi dostavljavcem naj bi bilo nelagodno. Tako naj bi se po nekaterih informacijah nesrečni fant na naslovu znašel, ker je dostavljavec, ki je bil dejansko na vrsti za dostavo, dejal, da tja ne želi. 

Prebivalci so sicer v šoku, objokujejo izgubo mladega življenja in se sprašujejo - zakaj? Smrt mladega fanta, ki je imel pred seboj še vse življenje, se jim zdi "nesmiselna", se pa tudi mnogi sprašujejo, zakaj se je lahko oseba z morilskimi nagnjenji mirno sprehajala med njimi. Še posebej, ker njegova osebnost ni bila ravnost skrivnost. 

Pred 25 leti se je med sojenjem z Aleksićem srečal tudi novinar Dragan Miljuš. "Njegova reakcija ... ni pokazal nobene empatije, nobene zaskrbljenosti. Bil je zelo vesel, da še ni bilo poldne, saj bo s sodišča pravočasno prišel v zapor in bo lahko kosil. Sodili so mu, kot da je prišteven, že sama njegova reakcija na sodbo pa je kazala, da gre za osebo z resnimi psihičnimi težavami," se spominja Miljuš.

Kriminalistična preiskava umora 19-letnega dostavljavca, ki je šele začel z delom v lokalni piceriji, še poteka.

drniš umor dostavljavec pica

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
losser
18. 05. 2026 08.30
Zato ker verjamemo, da se bo morilec 30 let v zaporu brez prave socializacije poboljšal, ja seveda.
Odgovori
0 0
macolagobec
18. 05. 2026 08.30
Policaji so naredili napako, ker so ga "prijeli". V Ameriki takih napak že dolgo časa ne delajo več.
Odgovori
0 0
skuripanda burns
18. 05. 2026 08.24
Smrtna kazen. Tak človek v zaporu ali v kakršnih koli inštitucijah je čisto metanje denarja stran, ker se ne bo nikoli spremenil, in ga je najbolje trajno odstraniti iz družbe.
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
18. 05. 2026 08.23
Je bil "hrvatski branitelj"?
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
18. 05. 2026 08.29
Premlad za "branitelja". Mogoče pa je ravno zaradi tega imel neke frustracije, ker ni mogel biti "branitelj".
Odgovori
0 0
Wolfman
18. 05. 2026 08.22
To se zgodi, če psihopata predčasno ali na pogojni spustiš med normalne ljudi!
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
18. 05. 2026 08.18
12 let za umor fuuu Isto pri nas kazni so smešne
Odgovori
+3
3 0
El pi5tolero
18. 05. 2026 08.18
Banana mi in hrvati! Ubijes cloveka, 12 let 8 pa te spustijo. Pol ubijes novga! Krivosodje pri nas in pri njih. V ameriki ubijes enga, 100 let al pa inekcija! Oni znajo!
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
18. 05. 2026 08.31
V Ameriki policaji takoj zrihtajo, če ne pa v zaporu naredi samomor.
Odgovori
0 0
FejsBrukica
18. 05. 2026 08.31
Oni znajo, ja. Najbrz imajo zato toliko umorov? Poglej si statistiko v Ameriki in Sloveniji/Hrvaski..
Odgovori
0 0
Sportsman74
18. 05. 2026 08.17
Zakaj delamo s taksnimi nevarnimi ljudmi v rokavičkah? Če je nekdo nevaren za družbo bi moral v ustrezno ustanovo, le takp smo lahko varni.
Odgovori
+3
3 0
Yoshi3
18. 05. 2026 08.10
Klasika U
Odgovori
-1
1 2
Masai_Mara
18. 05. 2026 08.10
Noro, da se taki ljudje lahko sprehajajo med nami. Kje so zdaj tisti, ki so mu omogocili izpustitev in svobodo ? Kar koli se bo ze zgodilo zdaj naj se zgodi ampak zivljenja tega nedolznega,mladega fanta ne more nihce vec vrniti nazaj. Res zalostno.
Odgovori
+6
6 0
Splash71
18. 05. 2026 08.17
Ja, pač so dolžine kazni predpisane v zakonu in če mu je sodišče izrekli 12.letno kazen za prvi umor, ga je potrebno po prestani kazni izpustiti na prostost. Ne morjo ga kar držat v zaporu dlje, kot mu je prisodilo sodišče. Tko pač je, razen, če bi vse obsodili na dosmrtni zapor.
Odgovori
-1
0 1
skuripanda burns
18. 05. 2026 08.25
Kdo pa piše zakone, Splash? Se magično pojavljajo v Uradnem Listu?
Odgovori
0 0
Splash71
18. 05. 2026 08.31
Zakone sprejema parlament, ponavadi na predlog vlade. Vlado sestavljajo stranke, ki so dobile večino na volitvah...izvoljene stranke je izglasovalo ljudstvo na volitvah.
Odgovori
0 0
August Landmesser
18. 05. 2026 08.09
ubogi ljudje po Drnišu...vsi so vedeli da je norec...enako v Sinju...kjer je prav tako ustrahoval ljudi...pa cele noči doma navijal thompsona da sosedje niso imeli miru niti ponoči...
Odgovori
+3
5 2
Curie
18. 05. 2026 08.05
Ne razumem zakaj se človeka, ki je že moril + psihične težave, pušča na prostosti.
Odgovori
+8
8 0
severnik
18. 05. 2026 08.04
Tile sosedje imajo iste probleme z zakonodajo in sodstvom kot mi.
Odgovori
+7
8 1
Puško v koruzo
18. 05. 2026 08.19
Oni pravijo da smo mi veliko bolj urejena država. Nas pa desni prepričujejo da se vsi podjetniki selijo na Hrvaško. Človek res ne ve.
Odgovori
-1
0 1
BrainDance
18. 05. 2026 08.03
17x zabodel prvo žrtev in dobil 12let zapora, svašta. Sm mislu, da imamo samo pri nas tako nesmislene kazni...
Odgovori
+11
11 0
