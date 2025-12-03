Osumljenec se je izrekel za nedolžnega. Sodnica: Državo je prečkal oborožen

Afganistanski državljan, ki je osumljen napada na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu prejšnjo sredo in je bil v incidentu tudi sam ranjen, ostaja v bolnišnici, za nedolžnega pa se je na sodišču izrekel preko videopovezave. Zastopa ga odvetnik po uradni dolžnosti, ki je sodnico zaprosil, naj ga izpusti na prostost, ker nima nobene kazenske preteklosti, ministrstvo za pravosodje ZDA pa da je predolgo zavlačevalo z obtožnico.

Predstavnik tožilstva je vztrajal, da mora osumljenec zaradi resnosti obtožb - vključno z naklepnim umorom - ostati v priporu, s čimer se je sodnica strinjala. Pravosodno ministrstvo se uradno še ni odločilo, ali bo zanj zahtevalo smrtno kazen, čeprav je ministrica Pam Bondi to že napovedala.

Osumljeni napadalec je živel na zahodu ZDA v zvezni državi Washington s svojo družino, kamor je prišel iz Afganistana leta 2021 po umiku ameriške vojske. Iz neznanih razlogov se je prejšnji teden z avtomobilom pripeljal v prestolnico Washington in napadel nacionalna gardista iz Zahodne Virginije s strelnim orožjem.