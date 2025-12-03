Svetli način
Tujina

Osumljenec se je izrekel za nedolžnega. Sodnica: Državo je prečkal oborožen

Washington, 03. 12. 2025 07.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Osumljenec za napad na dva pripadnika nacionalne garde prejšnji teden v Washingtonu se je v torek izrekel za nedolžnega, poročajo ameriški mediji. Sodnica Renee Raymond je odredila, do bo do sojenja ostal v priporu. "Precej jasno je, da je prečkal državo, 3000 milj (dobrih 4800 kilometrov), oborožen in z določenim namenom," je izjavila sodnica.

Afganistanski državljan, ki je osumljen napada na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu prejšnjo sredo in je bil v incidentu tudi sam ranjen, ostaja v bolnišnici, za nedolžnega pa se je na sodišču izrekel preko videopovezave. Zastopa ga odvetnik po uradni dolžnosti, ki je sodnico zaprosil, naj ga izpusti na prostost, ker nima nobene kazenske preteklosti, ministrstvo za pravosodje ZDA pa da je predolgo zavlačevalo z obtožnico.

Predstavnik tožilstva je vztrajal, da mora osumljenec zaradi resnosti obtožb - vključno z naklepnim umorom - ostati v priporu, s čimer se je sodnica strinjala. Pravosodno ministrstvo se uradno še ni odločilo, ali bo zanj zahtevalo smrtno kazen, čeprav je ministrica Pam Bondi to že napovedala.

Osumljeni napadalec je živel na zahodu ZDA v zvezni državi Washington s svojo družino, kamor je prišel iz Afganistana leta 2021 po umiku ameriške vojske. Iz neznanih razlogov se je prejšnji teden z avtomobilom pripeljal v prestolnico Washington in napadel nacionalna gardista iz Zahodne Virginije s strelnim orožjem.

Andrew Wolfe in Sarah Beckstorm
Andrew Wolfe in Sarah Beckstorm FOTO: Profimedia

Po napadu je pripadnica nacionalne garde Sarah Beckstorm umrla, drugi ranjeni pripadnik nacionalne garde Andrew Wolfe pa je še vedno v kritičnem stanju. Predsednik ZDA Donald Trump je za incident obtožil prejšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna in njegovo vlado, čeprav je osumljenec azil v ZDA dobil letos v času Trumpove vlade.

washington bela hiša nacionalna garda
ISSN 1581-3711
