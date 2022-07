Osumljenec streljanja v Highland Parku razmišljal tudi o drugem napadu.

V sredo je na sodišču sodnik odločil, da bo osumljenec Robert Crimo pridržan brez varščine in da mu bo dodeljen javni odvetnik.

Po navedbah policije se je 21-letni osumljenec (sprva je policija sicer poročala o 22-letniku) po streljanju v Highland Parku, v katerem je bilo sedem mrtvih in več deset ranjenih, po begu s kraja dogodka ustavil v mestu Wisconsin, kjer je opazil, da tudi tam ob dnevu neodvisnosti poteka praznovanje. Ob tem je razmišljal, da bi tudi tam izvedel napad, je sporočila policija. Na sodni obravnavi je po navedbah tožilstva osumljenec priznal streljanje, poroča BBC.

Policija je na novinarski konferenci po zaslišanju povedala, da so preiskovalci ugotovili, da je Crimo po ponedeljkovem jutranjem napadu v čikaškem predmestju Highland Park poskušal odvreči svoj telefon v mestu Madison v zvezni državi Wisconsin.

Policija poroča, da jim je strelec povedal, da se je preoblekel v žensko, da bi lahko skupaj z bežečimi prebivalci pobegnil.

Pomočnik državnega tožilca Ben Dillon je na zaslišanju povedal, da je videoposnetek nadzorne službe pokazal, da je osumljenec zapustil območje in odvrgel puško. Nato je vzel materin avtomobil in se odpeljal približno 240 kilometrov severozahodno v Madison.

Načelnik policije v Madisonu je na novinarski konferenci povedal, da je FBI v ponedeljek okoli 17. ure po lokalnem času (22. ure po srednjeevropskem času) poklical policijo in zahteval, da zaradi osumljenca, ki se nahaja na njihovem območju, aktivira svojo enoto SWAT. Toda še preden je bila enota pripravljena, je policija izvedela, da je bil osumljenec ujet.

Po besedah Dillona je strelec po tem, ko so ga ujeli, priznal napad in policiji povedal, da je "nameril in nato začel streljati na ljudi na drugi strani ulice."

Če bi bil osumljeni obsojen, bi mu zaradi sedmih umorov grozila dosmrtna kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Pred koncem preiskave se pričakuje še več deset obtožnic. Tožilstvo je v sredo sporočilo, da je bilo na prizorišču streljanja najdenih 83 izstreljenih tulcev in nabojnikov za puško.