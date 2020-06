Brückner zaprosil za predčasno izpustitev, preiskujejo ga tudi v primeru smrti dečka

Deželno sodišče v Kielu je sporočilo, da ni pristojno za reševanje te prošnje in je odločitev preložilo na pravosodne organe v Braunschweigu, ki ga je leta 2017 obsodilo na 15-mesečno zaporno kazen zaradi spolne zlorabe otrok zaradi posedovanja otroške pornografije, a je nato odobrilo njegovi prošnji in ga iz zapora predčasno pogojno izpustilo. Avgusta 2018 se je zaradi preprodaje drog znova znašel za zapahi. Brückner bi sicer moral v zaporu v Kielu sedeti do spomladi 2021.

Napad na dečka so videli trije najstniki, ki so policiji podali tudi podroben opis storilca, tako da so lahko izdelali fotorobota. Njihov opis storilca se precej ujema z Brücknerjevim. Preiskovalci naj bi zdaj ugotovili številne podrobnosti s primerom Madeleine McCann.

Brücknerja po novem preiskujejo tudi zaradi posilstva in umora 13-letnega nemškega dečka, poroča britanski Frankfurter Neuer Presse . Pohabljeno truplo Tristana Burbacha so leta 1998 našli v podvozu v Frankfurtu. Preiskava pred 22 leti je pokazala, da je storilec dečka pretepel, davil, posilil in mučil. Umrl je zaradi prerezanega vratu, njegovo truplo pa je bilo pohabljeno, delov telesa, ki so bili odrezani, pa niso nikoli našli.

Priče so takrat povedale, da so tistega dne dečka videle živega okoli 15.20, 10 minut pozneje pa so od daleč videle moškega, kako je nekaj položil na beton in se s tistim nekaj časa ukvarjal. Tožilci so prepričani, da so najstniki od daleč videli umor, vendar se takrat niso zavedali, kaj gledajo.

Leto dni za tem, marca 1999, so v gozdu v Niedernhausnu, 25 kilometrov oddaljenem od kraja zločina, našli Tristanov nahrbtnik. V njem je bil med drugim cestni zemljevid Nemčije v češkem jeziku. Burbach ni govoril češko, zato so preiskovalci prepričani, da zemljevid ni bil njegov. Nemški preiskovalci so zato takrat preiskavo razširili še na sosednji državi Češko in Slovaško, a brez pravega uspeha.

Glavni tožilec Noah Kruger je za nemški Bild potrdil, da preverjajo, če sta primera McCann in Burbach kakorkoli povezana, kar v takšnih primerih ni nič nenavadnega.