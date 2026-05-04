Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Osumljenec za zastrupitev otroške hrane Hipp zanika vse očitke

St. Gilgen, 04. 05. 2026 15.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Otroške kašice Hipp

Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hipp v okviru preiskave zastrupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Kot so poročali avstrijski mediji, je moški nekdanji zaposleni v avstrijski podružnici Hipp.

Avstrijska policija je v soboto v St. Gilgenu v zvezni deželi Solnograško prijela 39-letnika, ki so ga medtem prepeljali v zapor v Železno na Gradiščanskem. Danes so policisti nadaljevali njegovo zaslišanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegov odvetnik je novinarjem dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. "S tem nima nič," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal odvetnik Manfred Arbacher-Stöger in dodal, da so obtožbe "popolnoma neutemeljene".

Hipp otroška hrana
Hipp otroška hrana
FOTO: AP

Zatrdil je še, da njegov klient podjetju Hipp ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane.

Je pa potrdil današnje poročanje časnika Kronen Zeitung, da je osumljenec, sicer oče treh otrok, nekdanji zaposleni v podjetju Hipp v Avstriji. Vendar pa je podjetje zapustil sporazumno in ne iz zamere, je poudaril odvetnik.

Po poročanju Kronen Zeitung so med hišno preiskavo v St. Gilgenu zasegli strup za podgane. Po navedbah oblasti so prav ta strup našli v spornih kozarčkih Hipp.

Aprila je bilo v Avstriji, na Češkem in Slovaškem še pred morebitnim zaužitjem zaseženih skupno pet kozarčkov otroške hrane Hipp, ki so vsebovali strup za podgane. Eden od petih kozarčkov je bil odkrit v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi se po poročanju APA prodajal v isti trgovini, še iščejo.

Preberi še Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano dodajal podganji strup

Analiza vsebine kozarčka, kupljenega v Sparovi trgovini v Železnem, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane.

Oblasti preiskujejo primer zaradi suma poskusa izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp, ki ima sedež na Bavarskem v Nemčiji. Po poročanju medijev je podjetje konec marca v skupni poštni predal prejelo sporočilo z zahtevo po izplačilu dveh milijonov evrov, ki so ga opazili šele po izteku postavljenega roka. Potem ko so aprila odkrili sporočilo, so pri podjetju Hipp o tem obvestili oblasti.

hipp zaslišanje otroška hrana

Putin naj bi dneve preživljal v bunkerju

24ur.com V Avstriji zaradi suma vohunjenja prijeli nekdanjega obveščevalca
24ur.com Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano dodajal podganji strup
24ur.com Podganji strup v otroški kašici: preventivno jih umikajo tudi s slovenskih polic
24ur.com Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke
24ur.com Po raciji pri Peršmanu tožilstvo v Gradcu preiskuje sum zlorabe položaja
24ur.com Kradel po bencinskih servisih v Sloveniji in nato pobegnil v Italijo
24ur.com Bia Separations: Avstrijci prepričani v zlorabo instituta prisilne poravnave
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Britanska princesa znova noseča
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692