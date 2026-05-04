Osumljenec za zastrupitev otroške hrane Hipp zanika vse očitke

Avstrijska policija je v soboto v St. Gilgenu v zvezni deželi Solnograško prijela 39-letnika, ki so ga medtem prepeljali v zapor v Železno na Gradiščanskem. Danes so policisti nadaljevali njegovo zaslišanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Njegov odvetnik je novinarjem dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. "S tem nima nič," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal odvetnik Manfred Arbacher-Stöger in dodal, da so obtožbe "popolnoma neutemeljene".

Zatrdil je še, da njegov klient podjetju Hipp ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Je pa potrdil današnje poročanje časnika Kronen Zeitung, da je osumljenec, sicer oče treh otrok, nekdanji zaposleni v podjetju Hipp v Avstriji. Vendar pa je podjetje zapustil sporazumno in ne iz zamere, je poudaril odvetnik. Po poročanju Kronen Zeitung so med hišno preiskavo v St. Gilgenu zasegli strup za podgane. Po navedbah oblasti so prav ta strup našli v spornih kozarčkih Hipp. Aprila je bilo v Avstriji, na Češkem in Slovaškem še pred morebitnim zaužitjem zaseženih skupno pet kozarčkov otroške hrane Hipp, ki so vsebovali strup za podgane. Eden od petih kozarčkov je bil odkrit v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi se po poročanju APA prodajal v isti trgovini, še iščejo.