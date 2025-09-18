Svetli način
Tujina

Osumljeni za umor male Maddie svobodo praznoval s hamburgerjem in cigareto

Berlin , 18. 09. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K. , STA
Potem ko je stopil na svobodo, je osumljenec za umor Madeleine McCann to najprej proslavil z burgerjem v priljubljeni restavraciji s hitro prehrano in s cigareto. Christian Brückner mora nositi elektronsko zapestnico, moral je oddati potni list in se stalno prijaviti v Nemčiji.

Bildov fotograf je ujel osumljenca v primeru Madeleine McCann Christiana Brücknerja, ki je izpustitev iz zapora praznoval v restavraciji s hitro prehrano. Privoščil si je piščančje medaljone in burger, kasneje pa si je prižgal še cigareto. Kot poroča Skynews, so 49-letnega Christiana B. iz zapora blizu Hannovra prepeljali skritega v zadnjem delu avtomobila njegovega odvetnika. Tako se mu je uspelo izogniti snemanju ali fotografiranju številnih snemalcev, ki so nanj čakali več dni. A skrivanja je bilo konec takoj, ko je zapustil avtomobil. V lila srajci z bež hlačami in očali so ga takoj prepoznali nemški fotografi, ki so izkoristili priložnost za fotografijo.

Kot je poročala STA, je Brückner prestajal zaporno kazen za posilstvo 72-letne Američanke leta 2005 v portugalski regiji Algarve. Zaradi spolnega prestopništva je bil sicer obsojen že večkrat. Nemški preiskovalci ga sumijo tudi vpletenosti v odmeven primer izginotja Madeleine McCann, ki je leta 2007 kot triletna deklica izginila iz apartmajskega kompleksa v letovišču Praia da Luz na Portugalskem.

Christian Brückner na prostosti
Christian Brückner na prostosti FOTO: Profimedia

Osumljeni je v času njenega izginotja živel blizu kraja, kjer je bila ta na počitnicah s starši. V noči, ko je izginila, je v bližini njihovega apartmaja zazvonil mobilni telefon, registriran nanj. Tožilstvo v nemškem Braunschweigu je leta 2020 nepričakovano sporočilo, da domneva, da je deklica mrtva in da ima osumljenca. Brückner vpletenost vseskozi zanika. Odvetnik osumljenca je sume označil za "množično kampanjo obsojanja". Opozoril je, da v tej zadevi ni nobene obtožbe in da velja domneva nedolžnosti.

Brückner je bil oktobra 2022 obtožen tudi petih ločenih primerov posilstva in spolnega zlorabljanja otrok. Ta dejanja naj bi zagrešil med letoma 2000 in 2017 v isti portugalski regiji, kjer je izginila Madeleine. Sodišče v Nemčiji ga je lani vseh obtožb oprostilo.

madeleine mccann osumljenec zapor
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
18. 09. 2025 11.15
Kmalu bomo vsi imeli zapestnice... Bo zelo popularno... Veselimoseee...
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
18. 09. 2025 11.12
+1
Lej, lej, tole je odklenjeno za besede...
ODGOVORI
1 0
Nikdar več
18. 09. 2025 10.39
+4
Ko se ve, da je kljub vsemu nekaj za počistiti.... Manjka samo majhen dokaz...
ODGOVORI
4 0
