Osumljeni za umor male Maddie svobodo praznoval s hamburgerjem in cigareto

Bildov fotograf je ujel osumljenca v primeru Madeleine McCann Christiana Brücknerja, ki je izpustitev iz zapora praznoval v restavraciji s hitro prehrano. Privoščil si je piščančje medaljone in burger, kasneje pa si je prižgal še cigareto. Kot poroča Skynews, so 49-letnega Christiana B. iz zapora blizu Hannovra prepeljali skritega v zadnjem delu avtomobila njegovega odvetnika. Tako se mu je uspelo izogniti snemanju ali fotografiranju številnih snemalcev, ki so nanj čakali več dni. A skrivanja je bilo konec takoj, ko je zapustil avtomobil. V lila srajci z bež hlačami in očali so ga takoj prepoznali nemški fotografi, ki so izkoristili priložnost za fotografijo.

Kot je poročala STA , je Brückner prestajal zaporno kazen za posilstvo 72-letne Američanke leta 2005 v portugalski regiji Algarve. Zaradi spolnega prestopništva je bil sicer obsojen že večkrat. Nemški preiskovalci ga sumijo tudi vpletenosti v odmeven primer izginotja Madeleine McCann, ki je leta 2007 kot triletna deklica izginila iz apartmajskega kompleksa v letovišču Praia da Luz na Portugalskem.

Osumljeni je v času njenega izginotja živel blizu kraja, kjer je bila ta na počitnicah s starši. V noči, ko je izginila, je v bližini njihovega apartmaja zazvonil mobilni telefon, registriran nanj. Tožilstvo v nemškem Braunschweigu je leta 2020 nepričakovano sporočilo, da domneva, da je deklica mrtva in da ima osumljenca. Brückner vpletenost vseskozi zanika. Odvetnik osumljenca je sume označil za "množično kampanjo obsojanja". Opozoril je, da v tej zadevi ni nobene obtožbe in da velja domneva nedolžnosti.

Brückner je bil oktobra 2022 obtožen tudi petih ločenih primerov posilstva in spolnega zlorabljanja otrok. Ta dejanja naj bi zagrešil med letoma 2000 in 2017 v isti portugalski regiji, kjer je izginila Madeleine. Sodišče v Nemčiji ga je lani vseh obtožb oprostilo.