Osupljiv prizor: Nad Caprijem kar dva vodna vrtinca

Vrtinca sta nastala pod gostimi nevihtnimi oblaki, ki so prekrivali otok. Takšni pojavi nastanejo, ko se srečata zračna tokova iz različnih smeri in ustvarita vrteči se zračni steber nad morsko gladino, poroča AP.

Vodne trombe so v Sredozemlju razmeroma pogoste pozno poleti in jeseni, ko se hladnejši zrak pomika nad še vedno razmeroma toplo morsko površino. Capri ostaja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji, saj otok vsako leto obišče približno tri milijone obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi znamenitostmi je prav obisk znamenitih skal Faraglioni.

Pozimi se večina turističnih dejavnosti na otoku ustavi, zato so bili sobotnemu spektaklu priča predvsem domačini, ki so lahko občudovali ta nenavaden naravni pojav, še piše AP.