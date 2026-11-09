Osupljiv prizor: Nad Caprijem kar dva vodna vrtinca

Vrtinca sta nastala pod gostimi nevihtnimi oblaki, ki so prekrivali otok. Takšni pojavi nastanejo, ko se srečata zračna tokova iz različnih smeri in ustvarita vrteči se zračni steber nad morsko gladino, poroča AP.
Vodne trombe so v Sredozemlju razmeroma pogoste pozno poleti in jeseni, ko se hladnejši zrak pomika nad še vedno razmeroma toplo morsko površino. Capri ostaja ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji, saj otok vsako leto obišče približno tri milijone obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi znamenitostmi je prav obisk znamenitih skal Faraglioni.
Pozimi se večina turističnih dejavnosti na otoku ustavi, zato so bili sobotnemu spektaklu priča predvsem domačini, ki so lahko občudovali ta nenavaden naravni pojav, še piše AP.
Vodne trombe oziroma vodni vrtinci so tornadi, ki nastanejo nad vodno površino, najpogosteje nad morjem ali jezerom. Sestavljeni so iz vrtečega se zračnega stebra, ki se spusti iz nevihtnega oblaka do vodne gladine. Nastanejo zaradi nestabilnega ozračja, ko topel in vlažen zrak ob stiku s hladnejšim zrakom začne hitro se dvigati in se ob tem začne vrteti.
Faraglioni so trije značilni in slikoviti morski stebri oziroma osamljene skale, ki se dvigajo neposredno iz Sredozemskega morja ob obali italijanskega otoka Capri. Te naravne skulpture so nastale z dolgoletnim delovanjem vetra in valov na obalo ter veljajo za enega najbolj prepoznavnih simbolov tega otoka.
Otok Capri ima tipično sredozemsko podnebje, za katero so značilna mila, vlažna zimska obdobja in vroča, suha poletja. Zaradi svoje lege v Neapeljskem zalivu je otok pogosto izpostavljen morskim vetrovom, kar občasno ustvarja ugodne pogoje za nastanek edinstvenih meteoroloških pojavov, kot so nevihte in vodne trombe.
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