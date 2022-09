Osupljiv prizor: pred obalo Majorke hkrati kar štiri vodne trombe

Neurja, ki so prizadela različne dele Majorke, so pred Santanyíjem v pičlih petih minutah ustvarila štiri impresivne vodne trombe. Splet so preplavili fotografije in posnetki tega osupljivega pojava.

V času meteorološki jeseni se dnevi hitro krajšajo, temperature pa v povprečju postajajo vse nižje. In če poleti nevihte nastajajo predvsem nad kopnim, se jeseni glavno nevihtno dogajanje preseli nad morje, saj to v primerjavi s kopnim dalj časa ohranja visoko temperaturo. V tem delu leta so pogoste vodne trombe, ki nastanejo, ko nad toplo morsko površino zapihajo hladni vetrovi. V petek so kar štiri takšne osupljive pojave lahko opazovali pred obalo Majorke. Formirale so se v pičlih petih minutah. Te nevarne lepotice so posledica nestabilnega ozračja, ki ga povzroči stik hladnejšega zraka s toplejšo morsko površino. Zaradi izhlapevanja se lahko takrat zračni tlak na manjšem območju toliko zniža, da se pojavi vrtinec. Ta vrtinec deluje kot nekakšen sesalnik, ki vase srka morske kapljice in jih dviga proti oblaku. Sprva je vrtinec še neviden, ko vase posrka zadostne količine vlage, pa dobi značilno lijakasto obliko. S srkanjem morskih kapljic se tromba krepi, pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan. Vodne trombe se najpogosteje pojavljajo v skupinah in spominjajo na tornade, le da so njihovi vetrovi manj uničujoči. Hitrost vetra v njej dosega od nekaj deset do okoli sto kilometrov na uro, kar povzroča težave predvsem plovilom na morju, ob stiku s kopnim pa tromba običajno že po minuti ali dveh oslabi. Kljub temu pa lahko povzroči nekaj škode.