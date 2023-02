Osupljiva fotografija snežnega leoparda avtorju prinesla laskavi naziv

Slika je bila pred velikim finalom že uvrščena v ožji izbor 25 fotografij, ki jih je londonski Naravoslovni muzej izbral izmed skoraj 39.000 poslanih fotografij. V Naravoslovnem muzeju v Londonu bo do 2. julija na ogled na razstavi "Fotograf leta divjih živali".

"Fotografija lahko ljudi poveže z divjimi živalmi in jih spodbudi, da cenijo lepoto nevidnega naravnega sveta. Verjamem, da večje razumevanje divjih živali vodi v globljo skrb. Upam, da bo imela za posledico tudi aktivno podporo in večje zanimanje javnosti za ohranjanje," je ob prejemu laskavega naziva dejal Fonseca in se zahvalil vsem, ki so glasovali za njegovo delo.

Strokovnjaki ocenjujejo, da danes v divjini živi le 6500 odraslih snežnih leopardov. Njihov obstoj ogrožajo divji lov, izguba habitata in konflikt s človekom.