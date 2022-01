Osupljiva zgodba z Velebita: Pes 13 ur grel svojega lastnika in mu rešil življenje

V reševalni akciji je sodelovalo 27 reševalcev hrvaške gorske reševalne zveze in še en prav poseben prostovoljec - planinčev pes North, ki ga je s svojim telesom zvesto grel kar 13 ur, so razkrili hrvaški reševalci. Pri tem so dodali, da je to dokaz, da prijateljstvo in ljubezen med človekom in psom ne poznata meja: "Skupaj sta v srečnih in nesrečnih trenutkih, takšno je življenje. North jo je odnesel brez poškodb, medtem ko mladi planinec ni imel takšne sreče. Zvil se je ob njega in ga grel s svojim telesom, njegova zvestoba se ni končala niti potem, ko so do njiju le prišli reševalci," so dogajanje opisali hrvaški reševalci.