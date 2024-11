Osupljivi posnetki hrvaškega Titanika: bo ostal na dnu morju?

V objemu globoke modrine počiva hrvaški Titanik, ki je pred pomorsko nesrečo povezoval Zadar z otoki Premudo, Silbo in Olibom. Slovenski potapljač Žak je dobro poznal zadrskega princa, ko je ta še plul na gladini morja. Zdaj na peščenem dnu, na globini okoli 50 metrov, ponuja povsem drugačne prizore in vzbuja povsem nove občutke.

"Ta katamaran je mene vozil na Premudo, odkar živim. Jaz sem ta katamaran poznal, zato je tisti drugačen občutek, ko prideš v njega in je vse to enako, ampak vseeno toliko drugače, ker je to vse pod vodo. V njem je vse razmetano, polno je papirja, jaken je še ostalo od potnikov, ki so bili takrat na njem. Polno je rešilnih jopičev po stropu," pripoveduje Žak Boltavzer.

Med raziskovanjem so se prebudili spomini, priznava. Sicer pa so se med potopom najprej spustili do rezervoarjev preverit, ali morda ni začelo iztekati gorivo. "Nič ne pušča, za zdaj. So pa povedali, da ima katamaran na rezervoarjih ventile, katere je posadka zaprla, in gorivo naj ne bi izteklo iz njih. Kako dolgo to držalo, ne vemo, na Premudo pa je že prišla ladja, katera naj bi to izčrpala, ampak so se po dveh dneh vrnili nazaj v Zadar," dodaja.