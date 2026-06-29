Osupljivi posnetki: strela udarila v Eifflov stolp

Videoposnetki in fotografije prikazujejo trenutek, ko strela udari v 330 metrov visok železni stolp, medtem ko se nad Parizom zgrinjajo temni oblaki. Strela sicer v Eifflov stolp udari večkrat na leto, v povprečju petkrat do desetkrat, odvisno od vremenskih razmer.

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Zaradi svoje višine in strukture je stolp naravna 'tarča' med nevihtami, a udari strele ne predstavljajo neposredne nevarnosti za obiskovalce. Notranji prostori in dvigala so obdani s kovinsko konstrukcijo, ki deluje podobno kot Faradayeva kletka – električni tok namreč teče po zunanjem kovinskem okviru. Posebej zasnovani ozemljitveni sistemi ob vznožju stolpa varno odvedejo tok na Zemljo v delčku sekunde. Med hudimi nevihtami sicer lahko začasno zaprejo dele stolpa iz previdnosti, čeprav strela sama po sebi redko povzroči strukturno škodo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Strela udarila v Eifflov stolp Profimedia

Strela udarila v Eifflov stolp Profimedia

Strela udarila v Eifflov stolp Profimedia

Strela udarila v Eifflov stolp Profimedia

Strela udarila v Eifflov stolp Profimedia









Francija se sicer te dni sooča s hudim vročinskim valom s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. Nacionalna agencija za javno zdravje je sporočila, da so med 24. in 27. junijem zabeležili približno tisoč smrti več, kot bi jih pričakovali glede na običajno umrljivost. Oblasti pričakujejo, da se bo število smrti še povečalo, ko bodo posodobili podatke o smrtih v domovih za starejše.