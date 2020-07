Osvobajanje svobodnega območja Seattle

Poskus ulične demokracije na zahodni obali ZDA je trajal mesec dni, nato je policija znova prevzela nadzor nad delom mesta, začelo se je odstranjevanje barikad in šotorov, prebivalci pa so si oddahnili. Protesti so postali ulična zabava, ki se je sprevrgla v brezvladje, prežeto z nasiljem. Toda aktivisti trdijo, da je zasejano seme novega boja.

Protestniška komuna CHOP je v Seattlu živela slab mesec, pokopali so jo brezvladje in izbruhi nasilja.

Organizirano protestno območje četrti Capitol Hill (CHOP) je nastalo sredi vala protestov po vseh ZDA po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je konec maja v Minneapolisu umrl pod kolenom belega policista na njegovem vratu. Protesti so zajeli tudi Seattle, osredotočili so se na umetniško četrt Capitol Hill in tako kot drugod prerasli v nemire. Policija je teden dni razmere skušala obvladati s solzilnim plinom in svetlobnimi granatami, 8. junija pa je dobila ukaz, naj tamkajšnjo policijsko postajo obijejo z deskami in se umaknejo. Nastal je presek območja za proteste in šotorske komune, avtonomno območje in radikalen utopičen eksperiment, pri čemer ni bilo povsem jasno, kaj je njihov cilj. Tako kot večina protestnikov po ZDA so zahtevali konec policijskega nasilja in sistemskega rasizma, razširili so jih še z razpustitvijo policije ali vsaj močnim zmanjšanjem denarja zanjo in njegovo preusmeritvijo v javno zdravje in bolj pravično skupnost, zahtevali so omejevanje rasti najemnin v mestu, ustavitev gentrifikacije revnih četrti v predele za srednji sloj, izpustitev zapornikov, ki so zaprti zaradi kaznivih dejanj, povezanih z marihuano. CHOP ni imela uradnih voditeljev, mestne oblasti na čelu z županjo Jenny Durkan pa so sprva dogajanje označile za "četrtno zabavo", ne pa oborožen prevrat. O njem je govoril le Donald Trump, ko je iz Bele hiše grozil, da bo sam ukazal izgon "grdih anarhistov", če lokalne oblasti ne bodo ukrepale. Iz tistih dni je sloviti tvit Durkanove, ki je predsedniku odgovorila "Poskrbite za našo varnost. Vrnite se v bunker." Demokratski guverner zvezne države Washington Jay Inslee ni bil dosti bolj diplomatski. "Nekdo, ki ni sposoben vladanja, naj se ne vmešava v posle države Washington," je zavrnil predsednika. Čez dan festival, ponoči kriminal Razmere so v prvih dneh bile podobne festivalu, z debatnimi krožki o težavah, ki pestijo družbo, filmskimi večeri, v bližnjem parku je vzbrstel vrt, umetniki so prikazovali svojo ustvarjalnost. Toda eksperiment kako vzdrževati skupnost brez policije se je kmalu sprevrgel v napeto nočno ozračje, v katerem je pogosto vzkipelo nasilje. Območje so nadzorovali oboroženi samooklicani varnostniki, po vrsti strelskih obračunov prejšnji teden, v katerih sta umrla dva najstnika, pa je bilo jasno, da se komuni izteka rok trajanja.

Prostovoljni varnostnik "James Madison" je priznal, da niso mogli skrbeti za varnost.

"Če nekdo želi protestirati, na miren način izraziti to svojo pravico, to vsekakor spodbujamo. Ne moremo pa dopustiti tega, čemur smo bili priča, kriminala in brezzakonja, napadov na ljudi, posilstev, ropov in – kot veste – dvama umoroma," je poveljnica policije Carmen Best dejala ob vrnitvi podrejenih na območje CHOP. Po njenih besedah je bila "pretresena ob pogledu na popisane zidove, smeti in uničeno lastnino". Eden od prostovoljnih varnostnikov, ki naj bi skrbeli za red na avtonomnem območju in ki se je predstavljal kot James Madison (James Madison je bil eden od ustanovnih očetov ZDA in njihov četrti predsednik), je ameriški javni radijski mreži NPR dejal, da so bili za nasilje krivi pripadniki tolp. "Proti koncu, ko se je začelo streljanje, smo sklenili, da se umaknemo, saj smo videli, da gre za pomanjkanje nadzora," je dejal ter priznal, da prostovoljci niso mogli skrbeti za varnost. Potegovanje, kdo bo glavni Odsotnost mestnih oblasti je razjezila lastnike lokalov in podjetij, ki so proti mesti vložili tožbo, ker naj bi jih zapustilo. Razmere so zmotile tudi redne prebivalce območja. Tahir Haseebullah, ki s soprogo živi znotraj CHOP, je dejal, da podpira namene protestnikov, toda po nekaj tednih se je počutil kot talec. "Vsak dan smo bili priča pretepom, vsak se je potegoval za vodstveni položaj in dajal ukaze. Nekdo je mahal s pištolo in trdil, da je glavni. Potem se je prikazal nekdo drug s kijem za bejzbol in trdil ’ne, jaz sem glavni’. Lahko smo videli, kako je videti svet brez zakonov," je razmere opisal za NPR.

Carmen Best, poveljnica policije v Seattlu, je dejala, da je bila "pretresena ob pogledu na popisane zidove, smeti in uničeno lastnino".

Brez jasnega vodstva so bile razmere na območju kaotične. "Vodstva ni bilo, ker so se zbrale različne frakcije. Ko se soočaš z zelo nestabilnimi razmerami in ni povezovalnega glasu, se je resnično težko soočiti z njimi," je težave razložil Andre Taylor, eden od aktivistov CHOP, ki si je zaman prizadeval organizirati srečanje med posameznimi strujami in županjo. Stanovalec območja Matt Mitgang, ki živi nasproti zapuščene policijske postaje, je dejal, da nihče ni bil zadovoljen z delom policije, toda v zadnjih dneh "smo dosegli točko, ko se je sporočilo (protestov) izgubilo". Tudi progresivne mestne oblasti so ugotovile, da so morda šle predaleč in da je CHOP postal magnet za brezdomce in ljudi, ki ne spoštujejo zakonov. Kot je dejala prva policistka Bestova, "dovolj je dovolj". Ob tem je bil CHOP zgled za protestnike v drugih ameriški mestih, podobno kot so protestniki proti gospodarski neenakosti v 2011 z zasedno newyorškega parka Zuccoti sprožili gibanje Zasedimo po celem svetu. A oblasti drugje niso dopustile tako obsežnih zasedb ulic, v New Yorku so v sredo razgnali skupino, ki je taborila pred mestno hišo in zahtevala reformo policije. Nenehna bitka Bela hiša ni prizanesljiva do težav Seattla, tiskovna predstavnica Kayleigh McEnany je CHOP v sredo razglasila za "propadel štiritedenski demokratski eksperiment radikalne levice". Po njenih besedah so prišli rezultati, "anarhija je protiameriška, red in zakon sta nujna, zavarovali bomo mir na naših ulicah". Trump in njegovi svetovalci skušajo seattelsko komuno izrabiti kot dokaz za kaos, ki naj bi ga prinašal nasprotni politični pol, in oživeti precej usahlo kampanjo za njegov drugi mandat.

Naveličani stanovalci območja, ki so ga zavzeli protestniki, so se barikad skušali lotiti kar s kladivom.