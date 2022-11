Osvobodili 8-letnico, ki je bila skoraj vse življenje zaklenjena v sobi

Osvobodili so osemletno deklico, ki je bila skoraj vse življenje zaklenjena v sobi v hiši v mestu Attendorn na zahodu Nemčije. Deklico, ki so jo nemški mediji poimenovali Maria, so našli septembra na domu njenih starih staršev. Dekletu stari starši in mati niso dovolili obiskovati niti šole in vrtca, dekle pa je, ko so jo osvobodili, povedala, da nikoli ni videla gozda, bila na travniku ali se vozila z avtomobilom.

icon-expand Osvobodili 8-letno deklico, ki je bila skoraj vse življenje v izolaciji (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock Deklico so mati in stari starši zaprli, ko je bila stara manj kot eno leto. Ko so jo policisti našli, je bila tako telesno nerazvita, da je komaj splezala po stopnicah, poroča The Guardian. Zdravniki, ki so deklico pregledali, niso odkrili nobenih znakov fizičnega trpinčenja ali podhranjenosti, deklica pa naj bi bila v "dobrem stanju", je pa med preiskavo povedala, da nikoli ni videla gozda, bila na travniku ali se vozila z avtomobilom. Državno tožilstvo v Siegnu zdaj preiskuje otrokovo mater in stare starše zaradi nezakonitega odvzema prostosti, je potrdil tiskovni predstavnik. Tožilec Patrick Baron von Grotthuss je ob tem za lokalni časopis SauerlandKurier povedal, da dekletu "ni uspelo dobiti vpogleda v zunanji svet". Deklica je bila zdaj premeščena v začasno rejništvo. Poročila razkrivajo, da je mati po ločitvi od partnerja poskušala Marijo skriti pred očetom in trdila, da se je leta 2015 z njo preselila v Italijo, poroča Euronews.