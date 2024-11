Osvobodili mačko, ki je z glavo navzdol kukala iz odtočne cevi

Mačko po imenu John so lastniki našli v nenavadni poziciji. Z glavo, ki je štrlela iz enega konca odtočne cevi, na drugem pa se je povsem zagozdila. Na pomoč so prihiteli gasilci, ki so mačko uspešno rešili. S posegom so morali odstraniti cev, v kateri je mačka ostala ujeta. Zdaj je mačja navihanka znova svobodna in uživa v objemih svojih lastnikov, so sporočili.