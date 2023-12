Osvobojena izraelska talka: 'Čas ostalim ujetnikom se izteka'

Življenje ob zvokih nenehnega bombardiranja nad teboj je grozno že samo po sebi, grozljiva je bila tudi njena pot proti Gazi. "Čez mejo so me prepeljali na zadnjem sedežu mopeda, ležečo na boku, medtem ko so me množice na poti tako kot roj kobilic teple s palicami." Ob prihodu v Gazo so jo prisilili, da je več kilometrov hodila do območja s tuneli, ki so po njenih besedah razpredeni kot pajkova mreža. Skupaj s še 24 talci so jo odpeljali v tunele, nato pa so talce razporedili v različne sobe, kjer so bili prisotni varnostniki in zdravstveno osebje. Spali so na vzmetnicah, ki so ležale na tleh, v sicer čistih prostorih, je dejala. Vsake dva do tri dni pa so jih obiskali zdravniki, ki so talce, ki so bili poškodovani, oskrbeli. En varnostnik je pazil do pet talcev, pripadniki pa so "poskrbeli za vsako malenkost". Prisotna je bila tudi ženska, ki je skrbela za intimno nego talk. Tako talci kot pripadniki Hamasa so se prehranjevali s sirom in kumaricami.

"Čas se izteka," je v ekskluzivnem intervjuju za NBC News povedala 85-letna mirovna aktivistka Yocheved Lifschitz , ki je bila iz krempljev Hamasa izpuščena 23. oktobra. Opisala je mučne razmere, v katerih je bila zaprta več kot dva tedna, in naslikala žalostno sliko tega, s čimer se soočajo preostali talci. "Pomanjkanje zraka v predorih, pomanjkanje hrane in zdravil bi lahko ljudi pripeljalo do popolne izčrpanosti," je dejala. "In preprosto jim ne bo uspelo."

Njena hčerka Sharone , ki jo je spremljala na intervjuju, je povedala, da se bojita, da bi globalno zanimanje za njihovo stisko in pritisk na Hamas, da izpusti talce, lahko upadlo, če talci ne bodo osvobojeni pred koncem zimskih počitnic. "Družine talcev so trdno prepričane, da je ta teden najbolj ključen teden," je dejala. "Če se to ne zgodi ta teden, sledita božič in novo leto, večina pa bo mrtvih."

O svojem možu: 'Ne vem, če bo zdržal'

Lifschitzova je povedala, da je bil njen 82-letni mož ranjen v Hamasovi zasedi 7. oktobra in da ima visok krvni tlak in pljučno bolezen. Boji se, da bi on in drugi talci z zdravstvenimi težavami kmalu umrli, če ne bodo izpuščeni. "Oded ima nihanja v krvnem tlaku in obstoječo pljučno bolezen in ne vem, ali bo lahko zdržal," je dejala. "Tamkajšnje razmere brez svežega zraka in tako dolgo časa ... Ne vem, ali je tam dovolj kisika za ljudi s pljučnimi boleznimi."

V nekaj primerih je Lifshitzova o svojem možu, novinarju in prav tako mirovnem aktivistu, govorila v preteklem času. "Bil je sijajen novinar, zelo cenjen," je dejala. "Še vedno je, ne želim govoriti 'je bil', v preteklem času."

Tudi on je večino svojega življenja posvetil spodbujanju miru in cilju, "da bi vsak človek našel svoje mesto na tem svetu, da ne bi bilo vojn". "Danes nimam svojega partnerja, človeka, ki se je vse življenje boril za mir in enakost. Ne vemo niti, kje je in kaj se mu je zgodilo," je užaloščena.

Strah za varnost preostalih talcev se je povečal, potem ko se je 1. decembra končala prekinitev ognja – dogovor, med katerim je bilo izpuščenih več kot 100 talcev, zaprtih v Gazi, in 240 palestinskih zapornikov, zaprtih v izraelskih zaporih. V nedeljo zvečer je Izrael objavil imena 20 talcev, za katere meni, da so mrtvi, kar je povečalo zaskrbljenost glede več kot 130 talcev, ki jih še vedno zadržuje Hamas.

Katarski zunanji minister šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani je sporočil, da država še vedno poskuša nadaljevati pogajanja. Lifschitzova verjame, da so ti pogovori najboljša priložnost, ki jo ima Izrael, da osvobodi več ujetnikov: "To je edina stvar, ki lahko reši tiste, ki so še živi. Samo pogajanja jih lahko vrnejo."