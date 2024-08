Osvobojeni ameriški ujetniki spet doma: objemi, solze in smeh

Letalo s tremi osvobojenimi Američani - novinarjem Wall Street Journala Evanom Gershkovichom, nekdanjim ameriškim marincem Paulom Whelanom in rusko-ameriško novinarko Alsu Kurmaševo, je pristalo v združeni bazi Andrews v Marylandu. Američani so njihov pristenek lahko spremljali v živo, sprejem pa je bil precej čustven in poln objemov.

V pričakovanju prihoda osvobojenih Američanov v ZDA FOTO: AP icon-expand

Čeprav je na letališču ob pristanku letala najprej vladala tišina, je trenutek, ko je prvi od treh osvobojenih Američanov, nekdanji ameriški marinec Paul Whelan stopil iz letala, izbruhnilo veselje, poroča BBC. Najprej sta ga sprejela predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris.

Tudi Evan Gershkovich se je sprva Bidnom in Harrisovo rokoval, nato pa je Bidna tudi objel. Gershkovichu, ki je bil v Rusiji pridržan 491 dni, je v objem pritekla mama. Njegova starša Ella in Mikhail ter sestra Danielle so preden je stopil z letala povedali, da komaj čakajo, da ga močno objamejo in "vidijo njegov sladek in pogumen nasmeh." Pričakali so ga tudi novinarski kolegi iz Wall Street Journala, ki jih je prav tako stisnil v objem.

Zadnja je letalo zapustila rusko-ameriška novinarka Alsu Kurmaševa, ki je stisnila svoja otroka, nato pa se je s svojimi najdražjimi tudi slikala.

Biden pozdravil "težko odločitev" zaveznikov Harrisova je poudarila, da je to "neverjeten dan". Po njenih besedah se je to videlo na obrazih družinskih članov, "v njihovih očeh in v njihovem joku." Predsednik Biden se je zahvalil svojim zaveznikom, ki so po njegovih besedah sprejeli težko odločitev in pozvali k izpustitvi zapornikov. V izmenjavi je poleg Nemčije, Poljske in Norveške sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila dva ruska vohuna.

Spregovoril je tudi o pomenu tega dne za družine, ki so bile ločene od svojih najdražjih. Bidna je pohvalila Harrisova, ki je poudarila, da izpustitev zapornikov dokazuje, da gre za "predsednika, ki razume moč diplomacije". V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari v četrtek izmenjanih 26 ljudi - deset Rusov, vključno z dvema mladoletnikoma, je bilo predanih v zameno za 16 zapornikov iz Zahoda, je pred tem sporočila Turčija. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila dva ruska vohuna. V Ankaro so zaporniki prileteli iz ZDA, Nemčije, Poljske, Slovenije, Norveške, Belorusije in Rusije. Trinajst oseb, ki jih je osvobodila Rusija, je že odšlo v Nemčijo, trije pa v ZDA.